El Salvador miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU

Con esta elección, El Salvador consolida su presencia en espacio multilaterales claves, reafirmando su vocación de contribuir activamente con la paz y la seguridad internacionales, y como un socio confiable comprometido con la construcción de un orden global más estable y solidario.

Foto: Cancillería.

San Salvador. El Salvador fue electo por la Asamblea General de las Naciones Unidas como miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz (PBC, siglas en inglés) para el período 2026-2027.

La decisión fue tomada este viernes 12 de diciembre, durante la 61° sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU y pasa a formar parte de los 31 Estados miembros.

Creada en 2005, la PBC tiene el mandato de asesorar y brindar apoyo a los países afectados por conflictos y aquellos que transitan hacia la consolidación y mantenimiento de la paz, articulando recomendaciones y apoyos para asegurar procesos duraderos.

La elección de El Salvador refleja la confianza de la comunidad internacional en el aporte que el país puede brindar desde su experiencia directa en la transformación social, la reducción sostenida de la violencia y la reconstrucción del tejido comunitario, consideraron autoridades salvadoreñas.

En el país se han impulsado políticas públicas integrales en materia de seguridad, prevención, empleo, inversión, salud y educación, orientadas a promover estabilidad, cohesión social y oportunidades para toda la población.

Como miembro de la Comisión, El Salvador contribuirá en la formulación de recomendaciones y estrategias internacionales de consolidación de la paz y recuperación después de los conflictos, así como en proporcionar información para mejorar la coordinación de todas las entidades pertinentes de la ONU y otros actores relevantes en distintos procesos de paz, señalaron fuentes de la Cancillería.