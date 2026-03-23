El Salvador ha recibido más de 800 mil visitas internacionales en dos meses

Esto es posible, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la empresa privada, con lo que se garantiza calidad en los servicios y una experiencia única en cada destino, a fin de motivar a los visitantes a regresar para seguir disfrutando de la amplia oferta turística que ofrece el país, señalan las autoridades.

Foto: SDP.

San Salvador. Entre enero y febrero pasados, El Salvador ha registrado la llegada de 815,000 visitantes internacionales, el 38% de estas visitas fueron de nacionalidad guatemalteca, informó esta mañana la directora de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.

En ese contexto, la proyección de Turismo para las próximas vacaciones de Semana Santa (oficialmente entre el 29 de marzo y el 5 de abril) es espera registrar un aumento de visitantes extranjeros.

La funcionaria destacó que para la temporada de la Semana Santa esperan recibir alrededor de 145,000 visitantes internacionales, la mayoría de Guatemala, Estados Unidos y Honduras. “Si llevamos esa tendencia, vamos a llegar a los 4.2 millones de visitantes que nos hemos trazado para este año”, expresó.

La directora de Corsatur detalló que, para el resto del año, tienen programados diversos eventos, entre deportivos, culturales y de entretenimiento para seguir posicionando al país como un destino de primer nivel, entre estos, los torneos de surf que iniciarán en mayo y la llegada de más cruceros.

“Proyectamos entre 14 y 18 cruceros para este año, que sería la temporada más grande de cruceros que hemos tenido. El viernes recibimos al octavo, donde más de 2,400 personas, entre cruceristas y tripulantes, se bajaron del barco y fueron a diferentes destinos”, afirmó la funcionaria.

Esto es posible, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la empresa privada, con lo que se garantiza calidad en los servicios y una experiencia única en cada destino, a fin de motivar a los visitantes a regresar para seguir disfrutando de la amplia oferta turística que ofrece el país, señalan las autoridades.

Con el Registro Nacional de Turismo que ya contabiliza un poco más de mil empresas, se dinamiza el sector, pero también la economía y potencia el crecimiento del empleo. Las autoridades han llamado a las empresas y emprendedurismos aún no inscritos a hacerlo, llamando al 2241-3200 o escribiendo al WhatsApp 7786-9301.