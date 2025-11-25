El Salvador gana su primer oro y primera plata en juegos bolivarianos

La primera medalla para El Salvador la aportó el equipo formado por Johana Pineda, Verónica Rivas y Natalia Guardado, fusileras del Team ESA; las nacionales sumaron un total 1,780.7 puntos que les bastaron para quedarse con el tercer escaño y la consiguiente medalla de bronce.

Foto: COES.

Lima. Este lunes tiro deportivo aportó el primer oro y la primera plata para El Salvador, en territorio peruano, cosechando así más medallas para el país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Israel Gutiérrez, Juan Pablo Pineda y Diego Santamaría fueron quienes aportaron medalla dorada en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas al sumar 1,851.6 puntos, en la prueba rifle de aire 10 metros equipo masculino.

Los nacionales competieron el podio de premiación con el equipo de Perú que se quedó con la plata tras sumar 1,847.6 unidades y el bronce fue para Colombia que totalizó 1,831.3 unidades.

Poco tiempo después, Gutiérrez sumó 244 puntos y se quedó con la medalla de plata en rifle de aire 10 metros individual. El oro fue para el chileno Daniel Vidal con 245.4 puntos y el bronce para el peruano Diego Morín con 223.7 puntos.

El doble medallista bolivariano reconoció que este resultado lo motiva de cara a 2026 en el que tendrá que afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el primer Campeonato Panamericano que dará las primeras plazas a los Juegos Olímpicos.

En otra disciplina, Tatiana Portillo, luchadora del Team ESA, se quedó con la medalla de plata en lucha libre categoría 68 kilogramos.

Johana Pineda, Verónica Rivas y Natalia Guardado, fusileras.

La primera medalla para El Salvador la aportó el equipo formado por Johana Pineda, Verónica Rivas y Natalia Guardado, fusileras del Team ESA; las nacionales sumaron un total 1,780.7 puntos que les bastaron para quedarse con el tercer escaño y la consiguiente medalla de bronce.

July Mendoza y Victoria Grenni, pesistas.

Luego, July Mendoza y Victoria Grenni, pesistas del Team ESA, aportaron otras dos medallas de bronce el domingo en el inicio de las competencias de levantamiento de pesas.