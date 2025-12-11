El Salvador expone proyectos aeronáuticos y aeroportuarios en IATA Aviation Day

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, habló ampliamente sobre la construcción del Aeropuerto del Pacífico.

Foto: SDP.

San Salvador. En la segunda jornada del Aviation Day El Salvador, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se abordaron los principales desafíos y oportunidades del país en materia de transporte aéreo, turismo, competitividad y proyección internacional.

Ante líderes de la industria, aerolíneas, autoridades y especialistas en el área, autoridades aeroportuarias del país destacaron que El Salvador se está consolidando como un referente regional en conectividad aérea.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, habló ampliamente sobre la construcción del Aeropuerto del Pacífico. “Realmente es una obra de arte arquitectónica, que lleva impreso el sello del presidente Bukele”, expresó el funcionario.

El Aeropuerto del Pacífico se construye en La Unión y se desarrollará en tres fases: la primera, con una proyección de 365,000 pasajeros por año; 2,000 operaciones anuales; con el largo de pista de 2,400 metros; la segunda contempla 1,000,000 de pasajeros por año; 8,000 operaciones, y una ampliación de la pista a 3,000 metros; en la tercera, se esperan 5,000,000 de pasajeros; 40,000 operaciones anuales y un largo de pista de 3,000 metros.

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Peter Cerdá, por su parte, resaltó cifras del impacto económico del transporte aéreo en el país, detallando que el rubro aporta alrededor de $1,500 millones al Producto Interno Bruto y genera más de 118,000 empleos directos e indirectos.