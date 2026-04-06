El salvador en el mapa de la ética empresarial global, con cementos Progreso

Por primera vez, El Salvador también obtiene este reconocimiento y la certificación ISO 37001 Antisoborno, reafirmando el compromiso ético de Cementos Progreso en toda la región.

Foto: CP.

San Salvador. Cementos Progreso, empresa líder en la producción y comercialización de cemento en Centroamérica, recibió por decimotercer año consecutivo el reconocimiento World’s Most Ethical Companies, otorgado por el Instituto Ethisphere, la autoridad global en la definición y promoción de las mejores prácticas de ética empresarial.

En esta edición 2026, CEMPRO El Salvador se suma al reconocimiento por primera vez, consolidando la cultura ética en todos sus mercados de operación.

En su vigésima edición, la lista de Ethisphere agrupa a 138 empresas de 40 industrias en 17 países, entre las que figuran compañías de la talla de Sony, Accenture, IBM, Dell Technologies, Mastercard, PepsiCo, L’Oréal e Intel.

Las organizaciones seleccionadas son evaluadas en cinco categorías clave: ética y cumplimiento, impacto ambiental y social, cultura de ética, gobernanza y gestión de terceros.

La presencia de Cementos Progreso en esta lista, por más de una década consecutiva, ratifica que la empresa opera bajo estándares comparables a los de las corporaciones más reconocidas a nivel mundial.

“Este reconocimiento es evidencia de nuestro compromiso con la transparencia, la integridad y la conducta ética es consistente y medible. Que El Salvador se sume por primera vez a esta distinción demuestra que la ética es un valor transversal en todo Cementos Progreso” Agregó Juan Pablo Ardón, Director País Cementos Progreso El Salvador.

En paralelo a este reconocimiento, Cementos Progreso mantiene por decimotercer año consecutivo la certificación en la norma ISO 37001:2016 – Sistemas de Gestión Antisoborno, emitida por STAREGISTER International Inc. Esta norma internacional establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema eficaz de prevención, detección y respuesta al soborno en todas sus formas.

Este año, Cementos Progreso El Salvador obtiene por primera vez esta certificación, con alcance en la producción y comercialización de cemento y concreto. El certificado No. 26MS030303 fue expedido el 3 de marzo de 2026, con vigencia hasta el 2 de febrero de 2029.