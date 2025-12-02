El Salvador continúa impulsando inversión en innovación y desarrollo tecnológico

En las sesiones de trabajo del evento se promueve oportunidades económicas por medio del desarrollo de capacidades para el emprendimiento innovador, el empleo de calidad y el aumento de la productividad.

Foto: SDP.

San Salvador. En El Salador fue inaugurada la segunda jornada del Foro Global de Emprendimiento y Tecnología 2025 (GET Forum), espacio donde convergen las tecnologías de vanguardia y oportunidades de conectar con exponentes de la innovación en Latinoamérica y el Caribe.

Así, el país continúa demostrando un avance firme en la carrera por la innovación y la inversión en tecnología, como parte de la Estrategia Digital impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En las sesiones de trabajo del evento se promueve oportunidades económicas por medio del desarrollo de capacidades para el emprendimiento innovador, el empleo de calidad y el aumento de la productividad.

Asimismo, se promueven inversiones y capital de riesgo con el fin de impulsar el crecimiento económico y fomentar nuevas soluciones a los desafíos que enfrenta la región.

En el evento se destacó las oportunidades generadas por el Gobierno de la República para atraer proyectos e inversiones en diferentes rubros, con incentivos fiscales y jurídicos que faciliten la creación de un ecosistema sostenible y competitivo en la región.

Con la combinación de innovación y libertad financiera, infraestructura digital y capital humano especializado, el país está demostrando que la apuesta por la tecnología, desde una estrategia integral, puede transformar economías emergentes, acompañado de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.