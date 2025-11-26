El Salvador cierra un año más con mejor seguridad

El Régimen de Excepción, con cuya prórroga no está de acuerdo la oposición política ni sus estructuras sociales, ha permitido reducir los homicidios a niveles históricos y posicionar al país como el más seguro del hemisferio occidental.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El próximo 31 de diciembre finaliza el nuevo período de Régimen de Excepción que el pasado martes aprobó la Asamblea Legislativa para continuar combatiendo a las pandillas y otras estructuras delictivas.

Esta herramienta legal con cuya prórroga no está de acuerdo la oposición política ni sus estructuras sociales, ha permitido reducir los homicidios a niveles históricos y posicionar al país como el más seguro del hemisferio occidental, argumentaron los legisladores que votaron a favor.

El Régimen de Excepción permite a las autoridades mantener este clima de seguridad que se vive desde que entró en vigencia en marzo de 2022; desde entonces, el Gabinete de Seguridad ha registrado 1,071 días sin asesinatos.

Un total de 957 de estas jornadas fueron contabilizadas durante la vigencia del régimen de excepción. Además, se han efectuado las detenciones de más de 90 mil terroristas, incluidos cabecillas de pandillas, justificaron de nuevo los legisladores que votaron a favor de la extensión del régimen.

El decreto aprobado establece que la continuidad del régimen es indispensable, pues aún hay estructuras delictivas activas. También indica que suspenderlo podría poner en peligro la estabilidad alcanzada y abrir la posibilidad de un deterioro en los niveles de seguridad.