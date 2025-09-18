El Salvador certifica nuevas empresas como Operadores Confiables

Con estas incorporaciones, El Salvador reafirma su compromiso con un comercio exterior más competitivo, seguro y eficiente, impulsando la confianza en la cadena logística y motivando a más empresas a iniciar su proceso de certificación.

Fotos: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas, certificó a diez nuevas empresas bajo el Programa de Operador Confiable, una iniciativa que reconoce a empresas con los más altos estándares de seguridad y calidad en sus procesos.

Autoridades de Hacienda y de Aduanas, señalaron que la certificación como Operador Confiable fomenta un comercio exterior más seguro, rápido y competitivo y permite a las empresas un paso prioritario por aduanas, reduciendo los controles físicos y documentales, acelerando su despacho en la frontera.

Este reconocimiento se da a partir del cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad de parte de las empresas, minimizando el riesgo de actividades ilícitas como el contrabando y narcotráfico, lo que fortalece la confianza con sus socios comerciales internacionales.

El encuentro también reunió a representantes de instituciones públicas, gremiales y empresas del sector logístico, quienes participaron en conferencias magistrales y paneles sobre temas clave, con el objetivo de impulsar aún más la competitividad y las mejores prácticas con enfoque hacia la modernización.

“Desde el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, estamos comprometidos con la facilitación del comercio, a través de la prestación de un servicio de despacho aduanero expedito, eficiente y especializado”, dijo el titular de Hacienda, Jerson Posada.

El funcionario también explicó que en el marco del Programa de Operador Confiable ya se firmaron tres Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Ecuador y República Dominicana.

Así se impulsa una aduana más ágil, eficiente y con herramientas de facilitación de comercio. “El Programa de Operador Confiable no es solamente un reconocimiento, es la confirmación de que en nuestro país existen empresas comprometidas con la excelencia, la seguridad y el cumplimiento aduanero”, expresó por su parte el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.