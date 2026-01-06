El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios dice Gabinete Ampliado de Seguridad

Durante la administración del presidente Nayib Bukele, y en el marco del Régimen de excepción, El Salvador ha alcanzado 1,102 días con cero homicidios.

Foto: Redes sociales.

San Salvador. Las autoridades del Gabinete Ampliado de Seguridad, anunciaron que El Salvador cerró con 82 homicidios en 2025 y que, en el cien por ciento de los mismos no ha habido impunidad.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, se congratuló así de alejarse de aquellos gobiernos que en el pasado solo lograron resolver 13 de cada cien hechos violentos letales.

“Por primera vez en la historia del país, cerramos con dos dígitos los casos de homicidios intencionales”, aseguró Villatoro, destacando que, de 2020 a la fecha, la baja ha sido significativa, pasando de 1,531 casos en 2020 a solo 82 en 2025.

Así la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, ha ido a la baja desde 2020, cuando se tenía un porcentaje de 21.2 hasta reducirla a 1.3, por debajo del 1.9 registrada en 2024.

Villatoro también resumió que los delitos de hurto, lesiones, violación, extorsión, hurto de vehículos, robo, hurto agravado, homicidio, robo agravado y robo de vehículo, reflejan una reducción del 51.50%.

Entre los 82 homicidios registrados, se detalla que 43 se dieron por intolerancia social; intolerancia familia, 31; y por delincuencia general ocho. Pero más del 50% de estos casos, está relacionada con el consumo previo de alcohol.

En tanto, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, al referirse a la presentación de los resultados dijo que “los avances que hoy se exponen son el resultado de una estrategia integral, donde la Fiscalía, ha asumido con firmeza su rol constitucional: liderar la investigación, presentar acusaciones bien fundamentadas y garantizar que el delito no quede impune”.

Tanto Delgado como el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, dijeron que en 2025 hubo una incautación de más de 25 mil kilogramos de droga, con un valor en el mercado superior a 620 millones de dólares, golpeando directamente las estructuras financieras del crimen organizado.

“Estos resultados confirman que cuando el Estado actúa de manera coordinada, con decisión inquebrantable y respaldo institucional, la justicia deja de ser una promesa y se convierte en realidad”, concluyó el funcionario.