El Salvador alberga el World Downhill Skateboarding Championship

Con la llegada de atletas internacionales, la activación económica en el sector y el impulso a nuevas disciplinas deportivas, El Salvador continúa demostrando que la seguridad y el desarrollo van de la mano.

Foto: SDP.

San Salvador. El Salvador será nuevamente la sede de un evento deportivo de talla mundial, como es el World Downhill Skateboarding Championship (WDSC), mismo que reunirá a más de un centenar de atletas provenientes de distintos países.

Las autoridades organizadoras informaron que la competencia extrema se desarrollará en la carretera que conduce de Tamanique a Comasagua, por sus pendientes pronunciadas y curvas retadoras, apropiadas para esta disciplina.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que la institución trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y las instituciones de primera respuesta para atender cualquier emergencia; incluso se ha habilitado un helipuerto para traslados inmediatos, de ser necesario.

Del 5 al 7 de diciembre se cerrarán 2.2 kilómetros de la vía para el desarrollo del campeonato. Durante esos días se mantendrán habilitadas rutas alternas y se aplicarán restricciones al transporte de carga.

Además, se colocaron más de 20,000 pacas de protección en todo el recorrido, se instalarán pantallas y se habilitará un espacio interactivo para que los asistentes puedan conocer más sobre este deporte extremo.

El representante del WDSC, Selim Kemahli, reconoció los avances del país y la capacidad organizativa del Gobierno de El Salvador.

“El objetivo de venir a El Salvador es promover este deporte, que este año tuvo paradas en Austria, Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos y finaliza aquí. Agradecemos al Gobierno del presidente Nayib Bukele y a todo su equipo por el apoyo destinado a este proyecto”, expresó Kemahli.