El Salvador abre participación en Asunción 2025 con buenas sensaciones

Fotos: INDES.

San Salvador. El primer día de competencias para los salvadoreños en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, participaron las disciplinas de tiro deportivo, tiro con arco, natación, judo y bádminton.

En su debut El Salvador cosechó dos victorias en la modalidad individual del bádminton luego que Javier Alas, superara 2-0 al costarricense Fran Benavides y con ello accedió a octavos de final. Este lunes enfrentará al local Mauricio Martínez. La otra victoria la cosechó Margareth Revelo, al imponerse también 2-0 a Leshaunte Berkley, de Guyana, y avanzar a octavos de final, donde se medirá a la estadounidense Audrey Chang.

Por su parte, Melvin Calzadilla y Daniela Hernández, del Programa Esfuerzo y Gloria, no pudieron con sus rivales en individual. Calzadilla sucumbió 0-2 (8-21 y 10-21) ante el brasileño Davi Carvalho, mientras que Hernández perdió 1-2 (21-17, 16-21 y 13-21) ante la mexicana Jaqueline Rodríguez.



En los dobles mixtos, El Salvador perdió a sus dos parejas en la primera ronda. Alas y Hernández cayeron 0-2 ante la dupla brasileña Deivid Carvalho y Juliana Murosaki, y Calzadilla y Revelo perdieron 0-2 ante los peruanos Adriano Viale y Sofía Junco.

Mientras que el nadador Xavier Ventura compitió en el heat 2 de las eliminatorias de los 200 metros mariposa, donde se ubicó en el cuarto con un registro de 2:04.57 minutos.

Con este resultado, el salvadoreño avanzó a la final B de la prueba. Según información de la Federación Salvadoreña de Natación, Ventura impuso un nuevo récord nacional en la prueba, categoría 15-17 años, al registrar un tiempo de 2:02.52 minutos, superando la marca anterior de 2:02.86 que él mismo había establecido recientemente en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025.

En la final B, el salvadoreño superó al representante de Antigua y Barbuda, Ethan Stubbs-Green (2:03.74), y al haitiano Christian Jerome (2:05.44). Con este resultado, Ventura se ubicó en la octava posición del ranking panamericano de los 200 metros mariposa.

En el tiro deportivo, José Luis Gutiérrez participó en la ronda clasificatoria de pistola 10 metros aire masculino junto a 17 atletas más.

Completada la ronda, Gutiérrez finalizó en la casilla 10 con puntaje de 552 con 14x, a un punto de meterse en el octavo puesto que le hubiera dado la clasificación a la final de la prueba. Frida Aguilar, entre tanto, cerró su participación en pistola 10 metros aire femenino en el puesto 16 con 525 puntos.

En el judo, Maya Aubert Gómez, cayó en octavos de final de la categoría -57 kg femenino ante la peruana Luciana Julco. La sudamericana se impuso por Waza-Ari tras un combate cerrado en el que la representante salvadoreña sufrió para contener el ataque de su rival.

En el tiro con arco, Ana Palomares, del Programa Esfuerzo y Gloria, y Jimena Vigil completaron la ronda clasificatoria en la posición 15 (559) y 18 (516), respectivamente, del arco recurvo individual femenino. Con estos resultados, las nacionales se eliminarán hoy entre ellas en la llave principal.

Por su parte, Luis Avilés finalizó en el puesto 20 (578) de la ronda clasificatoria del recurvo masculino y este lunes enfrentará al puertorriqueño Dereck Cintrón.

En el arco compuesto femenino, Jennifer Gómez consiguió 643 puntos y se ubicó en la casilla 12. Este 11 de agosto se medirá ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo.

Por la tarde, el equipo mixto de arco recurvo, integrado por Luis Avilés y Ana Palomares enfrentó a la dupla colombiana conformada por Tania Arias y Javier Carrillo y fueron eliminados de la contienda tras caer 2-6 ante los sudamericanos.

Este lunes continúan las competencias en tiro deportivo, Diego Santamaría y Juan Pablo Pineda competirán en rifle 10m aire. En tiro con arco El Salvador tendrá representación en la llave principal del arco recurvo femenino y masculino, así como en individual compuesto.

José Manuel Campo nadará las eliminatorias de los 200 metros libres; squash, esgrima y gimnasia rítmica debutarán en Asunción 2025.