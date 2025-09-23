El país está en Alerta Verde por paso de ondas Tropicales

Según el pronóstico meteorológico para 48 horas publicado por el MARN el lunes 22 de septiembre, se continúa con la influencia de una onda tropical con apoyo de sistemas en capas medias, que mantendrán la probabilidad de la formación de chubascos y tormentas dispersas, entre moderadas y fuertes.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Dirección General de Protección Civil, reafirmó la continuidad de la Alerta Verde, debido a tormentas moderadas a fuertes por el paso de ondas tropicales.

A finales de agosto pasado un Informe de Pronóstico Basado en Impactos de 72 horas emitido por la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) motivó a declarar la referida alerta.

Las condiciones actuales revelan probabilidad de caída de elementos susceptibles a ráfagas de viento en el centro, oriente y zona costera del país y, por ello, se determinó la continuidad de la Alerta Verde.

También se prevén inundaciones urbanas y crecidas súbitas que generen desbordamientos en el centro oriente y franja costera, así como deslizamientos y caídas de rocas en las cordilleras costeras y complejo volcánico Berlín-Tecapa.

