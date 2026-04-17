El fin de semana podría concluir la ola de calor en el país

Este jueves se mantuvo el ambiente cálido, pero se observa una tendencia a la estabilidad e incluso a ligeros descensos de temperatura gradualmente en distintas zonas del país, retornando a valores típicos del mes. En ese sentido, la condición de ola de calor podría comenzar a debilitarse.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Los registros de temperatura máxima en el territorio salvadoreño muestran una ligera disminución, lo que ha reducido las áreas bajo condición de ola de calor informó este jueves el ministerio de Medio Ambiente.

Desde el 9 de abril la ola de calor ha persistido, pero actualmente solo se mantiene en las estaciones de Perquín, Santa Ana, San Andrés, Chiltiupán y Los Naranjos.

Los valores máximos de temperatura registrados el día 15 de abril (en horas de la tarde) son valores de entre los 38 °C y 40 °C:

En la estación San Andrés, 38.2 °C; Chorrera del Guayabo, 38.7 °C; Cerrón Grande, 38.0 °C; Güija, 38.6 °C; San Miguel, 38.7 °C; y San Francisco Gotera, 39.2 °C.

Este jueves se mantuvo el ambiente cálido, pero se observa una tendencia a la estabilidad e incluso a ligeros descensos de temperatura gradualmente en distintas zonas del país, retornando a valores típicos del mes. En ese sentido, la condición de ola de calor podría comenzar a debilitarse.

Asimismo, para el próximo fin de semana se prevé la ocurrencia de lluvias, las cuales favorecerán cambios en el comportamiento térmico, pudiendo dar fin a la condición de ola de calor en el territorio nacional.

La institución mantendrá el monitoreo continuo de las condiciones en todo el país, con el fin de identificar oportunamente si otras zonas alcanzan los umbrales de ola de calor o si esta condición se da por finalizada, y así informar oportunamente a la población.

Según el pronóstico, a corto plazo, se esperan los siguientes rangos de temperatura máxima: zona oriental: entre 36 °C y 39 °C; franja costera: entre 35 °C y 37 °C; valles interiores: entre 34 °C y 38 °C; y zonas montañosas: entre 23 °C y 30 °C.