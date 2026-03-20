El Constructor 2026 reunirá ecosistema de construcción en El Salvador

El evento ha sido convocado por El Manual del Constructor de Producciones MULTICOM Centroamérica.

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San Salvador. El sector de la construcción se apresta a celebrar uno de sus encuentros más relevantes del año con la realización de Expo El Constructor 2026, un evento especializado que celebrará su segunda edición los próximos 26 y 27 de mayo.

Bajo el lema “El punto de encuentro del ecosistema de la construcción”, Expo El Constructor se consolida como una plataforma estratégica que integra a todos los actores del rubro en un mismo espacio: empresas, proveedores, instituciones, profesionales, inversionistas, academia, gremiales y tomadores de decisión.

El evento ha sido convocado por El Manual del Constructor de Producciones MULTICOM Centroamérica cuyo director general Guillermo Noubleau dice que “en un entorno cada vez más interconectado, la construcción deja de entenderse como una suma de actores aislados para consolidarse como un verdadero ecosistema, donde cada elemento cumple un rol esencial en la generación de valor y soluciones”.

Este enfoque reconoce que el crecimiento sostenible del sector depende de la colaboración, la innovación compartida y la articulación efectiva entre todos sus participantes, impulsando proyectos más eficientes, competitivos y alineados con las nuevas necesidades del país.

En esta edición, más de 80 empresas del sector participarán en el área ferial, presentando soluciones, productos y servicios vinculados a la industria de la construcción, arquitectura e ingeniería.

Además de la exposición comercial, Expo El Constructor 2026 desarrollará la Tool Box, un programa dinámico de charlas técnicas y comerciales, impartidas por especialistas del sector, quienes abordarán tendencias, innovación, sostenibilidad y oportunidades de crecimiento dentro de la industria.