El “Clásico de Hosanna Kir” recordará sus éxitos de los 80 y 90, en concierto

La cita es el sábado 18 de octubre a las 6 p.m. en el Tabernáculo Bíblico Bethel, ubicado entre la calle San Antonio Abad y Avenida Bernal, en San Salvador.

Por: Jaime García.

San Salvador. Los salvadoreños que en los años 80 y 90 disfrutaron de los éxitos de la legendaria banda de rock cristiano Hosanna Kir, podrán disfrutar de esos clásicos nuevamente en un gran concierto que promete una lluvia de canciones clásicas.

El director de la banda, Jeremías Pérez, informó que, en el concierto, que se denomina “El Clásico de Hosanna Kir”, se efectuará en el Tabernáculo Bíblico Bethel, en donde todo inició cuando la banda se fundó en 1982 y cantarán los éxitos de los 80 y 90 de los volúmenes 1, 2, 3, 4 y 5.

La banda Hosanna Kir nació en 1982 con el único propósito de llevar el mensaje del Señor Jesucristo a través de la música.

La palabra hebrea Hosanna, que significa: “Sálvanos señor”, fue obra creativa del Reverendo Julio César Pérez; Kir significa “En un lugar seguro”, fue agregado por el director general Jeremías Pérez, para sonar más roqueros.

La banda rompió los esquemas poniendo en escena cantos cristianos fusionándolos con acordes de guitarras eléctricas, una electrizante batería y demás instrumentos propios del género del rock, balada y pop rock.

Su primera grabación fue entre 1988 y 1989, reuniendo los que serían sus primeros éxitos: Hosanna Kir, Seguridad, El testigo fiel, No te vayas y Mi esperanza, entre otros. Del volumen dos surgieron los éxitos: El altar, Amistad, El camino y más.

La banda ha ofrecido conciertos desde sus inicios en San Salvador y en Estados Unidos llevando el mensaje del Señor Jesucristo a sus fans.

Los éxitos de la banda iniciaron en el formato Casete y ahora ya están disponibles en las distintas plataformas digitales.

Los boletos están disponibles en Fun Capital y Todo Ticket con un costo de ofrenda de $10.00 y $12.00 el día del evento.