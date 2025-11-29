Educo y FUSAL reciben el Starbucks Foundation Grant 2025

Reciben apoyo para fortalecer la protección, nutrición y educación de la niñez y adolescencia en El Salvador, específicamente en Ahuachapán y La Libertad.

Foto: Starbucks.

San Salvador. Las organizaciones Educo y FUSAL fueron seleccionadas como ganadoras del Starbucks Foundation Grant 2025, una iniciativa global que impulsa proyectos comunitarios de alto impacto en países productores de café.

Educo recibirá un apoyo de USD $20,000, mientras que FUSAL será beneficiada con USD $15,000 para implementar iniciativas orientadas a la protección, nutrición, educación y empoderamiento de niñez, adolescencia y juventud en condiciones de vulnerabilidad.

Este reconocimiento forma parte del compromiso de Starbucks Foundation por fortalecer a las comunidades donde opera, fomentando oportunidades que permitan el desarrollo integral, la autonomía y la construcción de entornos más seguros, resilientes y prósperos.

El proyecto presentado por Educo se ejecutará en los distritos de Chiltiupán y Puerto de La Libertad, en el municipio de La Libertad Costa, zonas que presentan altos índices de violencia y vulnerabilidad para niñas, adolescentes y mujeres, así como de embarazos a temprana edad que limitan sus oportunidades educativas y laborales.

Alrededor de 260 adolescentes y jóvenes mujeres recibirán formación en liderazgo, salud mental, empleabilidad, dotación de capital semilla, emprendimientos y acciones comunitarias de sensibilización para prevenir y atender la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, así como generar entornos comunitarios más seguros para ellas.

También unas 20 empresas de la zona costera serán incluidas para prevenir y denunciar la violencia contra estas poblaciones, además de involucrar al voluntariado corporativo de Starbucks en acciones de sensibilización.

Por su parte, FUSAL desarrollará su proyecto en siete comunidades cafetaleras de los distritos de Apaneca y Concepción de Ataco, en el municipio de Ahuachapán Centro.

La iniciativa atiende dos dimensiones críticas, como son la vigilancia nutricional de 150 niños menores de 5 años, y la formación de 30 voluntarias comunitarias; y la mejora de habilidades lectoras en 100 niños de 6 a 9 años, junto al acompañamiento de sus padres para fortalecer ambientes letrados en el hogar.

Además, el proyecto contempla oportunidades de voluntariado de empleados de Starbucks El Salvador, quienes podrán participar como facilitadores en círculos de lectura, apoyar en talleres alimentarios o narrar digitalmente los cuentos creados por la niñez.

La inversión dirigida a ambos proyectos refleja la visión de la Fundación Starbucks de apoyar a organizaciones que generan impacto sostenible en áreas clave como educación, igualdad de género, salud, protección y empoderamiento comunitario.