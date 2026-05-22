Educación entrega paquete escolar a niños salvadoreños de exbolsones

El intento de entrega ya se había hecho el pasado 19 de mayo, cuando Trigueros intentó llegar hasta el lugar donde se asientan las 38 escuelas beneficiadas, pero el gobierno hondureño negó la entrada a la funcionaria.

Foto: SDP.

Morazán. Este viernes 22 de junio, la ministra de Educación, Karla Trigueros, entregó 1,900 paquetes escolares a niños que tienen la doble nacionalidad salvadoreña y hondureña, quienes residen y estudian en los exbolsones que el tribunal de la Haya, Holanda, asignó a Honduras.

La entrega se realizó en el caserío Rancho Quemado, Perquín, Morazán Norte, hasta donde los escolares beneficiados fueron trasladados mediante un contingente de buses puestos a disposición por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La entrega se hizo cumpliendo el mandato presidencial de garantizar una educación digna y con recursos de calidad para el aprendizaje, señalaron fuentes de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. El intento de entrega ya se había hecho el pasado 19 de mayo, cuando Trigueros intentó llegar hasta el lugar donde se asientan las 38 escuelas beneficiadas, pero el gobierno hondureño negó la entrada a la funcionaria.