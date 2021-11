Documental Tokio 2021 Paralympic Games Official Film incluye a Aceituno

La película en versión japonesa se transmitirá en el primer trimestre del próximo año y también será producida en una edición inglesa por parte del Comité Paralímpico Internacional (IPC, siglas en inglés) para todo el mundo.

San Salvador. Herbert Aceituno será parte del selecto grupo de medallistas paralímpicos de la película documental Tokio 2021 Paralympic Games Official Film, que será transmitida en Japón en marzo de 2022.

Miembros de la productora japonesa Planetafilm Co., Ltd. se encuentran en el país para documentar por cinco días al primer medallista de bronce paralímpico de El Salvador.

El productor de Planetafilm, Tomoya Ise, dijo que Herbert está en un grupo selecto de diez paratletas del mundo, quienes destacaron por ser ejemplo de perseverancia y disciplina para el mundo que conquistaron el sueño paralímpico, indicaron fuentes del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

“Dentro del guión buscamos a un atleta de la región de América y encontramos una noticia donde Herbert había ganado medalla de oro en Juegos Panamericanos en 2019, esa fue una gran razón para seleccionarlo. Después de conversar vi que era una persona muy alegre y decidimos entrevistarlo”, contó Ise.

El productor también explicó que, a inicios de 2020 se realizó una visita a El Salvador para conocer más y entrevistar al atleta élite y antes de los Juegos Paralímpicos se tenía programada otra visita, pero lamentablemente por la pandemia del COVID-19 no se pudo, por lo que se le entregó una cámara para que el mismo documentara sus faenas.

Durante su estancia se enfocarán en cómo es la vida cotidiana de Herbert, sus entrenos y su familia para concretar la película documental, complementó Ise.

“Estoy muy contento, he compartido con ellos (producción) y es una felicidad muy grande por el hecho de haber empezado en el deporte por hobby, luego hacer historia en el deporte paralímpico y romper barreras a la vez”, reaccionó Herbert Aceituno.

«En esta producción se van a dar cuenta de lo que he vivido, he tenido pruebas duras como el fallecimiento de mi papá, pero eso me impulsó más y hacerlo en memoria de él. Ser protagonista de esta historia y decirle: ¡Sí papá te he cumplido y eso es lo más importante!», al comentar la documentación de su vida cotidiana con mucha libertad, sin depender de un guion.