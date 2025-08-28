Doctora graduada por la UES alcanza máxima nota en ENAR 2025

La profesional se sometió a la prueba en la que participaron 180 médicos extranjeros procedentes de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belice, Cuba y México. El resto de los aspirantes, son salvadoreños.

Foto: UES.

Santa Ana. Entre los 1,484 médicos nacionales y extranjeros que se sometieron al Examen Nacional de Aspirantes a Residentes (ENAR 2025) la Dra. Erika Gabriela Guinea Carpio, graduada por la Universidad de El Salvador (UES) obtuvo el primer lugar con una calificación de 9.6.

Autoridades de la UES, quienes le dieron un reconocimiento por su logro, dijeron que “la Dra. Guinea Carpio es la evidencia de nuestra excelencia académica. Nos enorgullece que nuestros profesionales demuestren el más alto nivel nacional, validando la calidad de nuestra formación y nuestro compromiso con el desarrollo del país.

La profesional se sometió a la prueba en la que participaron 180 médicos extranjeros procedentes de Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belice, Cuba y México. El resto de los aspirantes, son salvadoreños.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de que una hija de la UES, la Dra. Erika Guinea, demuestre con este histórico 9.6 la excelsa calidad académica que forjamos a pesar de las adversidades. Su triunfo en el ENAR 2025 valida nuestro compromiso de formar los mejores profesionales para El Salvador y enorgullece a toda nuestra comunidad universitaria”, resumió el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla.

En el acto de reconocimiento fue realizado en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, en Santa Ana, y en la misma estuvieron presentes la vicerrectora académica, Dra. Evelyn Farfán, el vicedecano, Dr. Guillermo García y el Dr. José Manuel Escobar, jefe del Departamento de Medicina de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, además del estudiantado y planta docente del departamento de Medicina de esa sede universitaria.

Al reconocimiento se sumó la Asociación de Estudiantes de Ciencias Naturales de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.