Diputados ratifican reforma por circunscripción de la diáspora

La semana pasada, el presidente Nayib Bukele envió una iniciativa solicitando a los diputados aprobar una reforma a la Constitución de la República, para que los compatriotas residentes en el exterior puedan elegir a sus representantes en esta Asamblea Legislativa.

Foto referencial: Periódico Equilibrium.

San Salvador. En la sesión plenaria de este jueves 7 de mayo, los diputados ratificaron la reforma constitucional que permite crear una circunscripción electoral que represente a la diáspora salvadoreña.

La semana pasada, el presidente Nayib Bukele envió una iniciativa solicitando a los diputados aprobar una reforma a la Constitución de la República, para que los compatriotas residentes en el exterior puedan elegir a sus representantes en esta Asamblea Legislativa.

La reforma fue aprobada para entonces, sin los votos de VAMOS ni de Arena, quienes se opusieron bajo diversos argumentos que fueron criticados por que los tres diputados de oposición siempre buscan el apoyo de la diáspora, pero le niegan los beneficios que se proponen desde la Asamblea.

Francisco Lira, de Arena, por ejemplo, reclamó evidentemente molesto, que Nuevas Ideas está “utilizando a los que viven fuera de la frontera de El Salvador, para completar el plan que vienen utilizando desde el año 2020 de concentrar el poder”

“Esto es democracia: que todos los salvadoreños, sin importar el lugar en el que se encuentren, tengan el poder de elegir a sus representantes directos en elecciones libres”, justificó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, al comentar sobre la ratificación.

Castro agregó que, de esta forma, se reconoce el gran aporte de la diáspora en la construcción de un mejor país. “Y tengan la certeza de continuaremos defendiendo sus derechos, dándoles el lugar que siempre debieron tener”, prometió.