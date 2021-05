Diputada Marleni Funes confronta a dirigentes de su partido Fmln

“Gané en Usulután por la gente que confió en el Fmln, pero en un Fmln diferente, no en un Fmln que está esperando la orden de su Secretario General para votar”.

Foto: Redes sociales.

Usulután. La Diputada del Fmln por Usulután, Marleni Funes, ha hecho público un mensaje con el que sienta una posición individual sobre su trabajo en la Asamblea Legislativa, tras conocerse que desde su mismo partido han sugerido que sea expulsada.

La sugerencia de expulsión surge luego que Funes votara a favor del millonario préstamo para apoyar los programas de asistencia a la Primera Infancia, una propuesta que proviene de la Primera Dama, Gabriela de Bukele y que ha sido apoyado por la mayoría de diputados, incluida ella.

“No me debo a ninguna cúpula ni vieja ni nueva del Fmln, yo soy de las bases, vengo de esas bases que durante años ha pedido a este partido que escuche pero que no quieren escuchar, quieren seguir con la misma práctica, con los famosos lineazos, quieren seguir con los falsos consensos”, reclamó Funes.

La diputada de izquierda dijo que no necesita estar afiliada a ningún instrumento político para identificarse con el sentir de la población. “La oposición no solo es ir a gritar a la Asamblea y a decirle no a todo”, reflexionó la legisladora, quien reiteró que no se va a oponer por oponerse.

Haciendo alusión a quienes huyen de la justicia, dijo que hasta estos la han acusado de estar “con la bancada cian”. “Ni ellos me necesitan a mí, ni yo los necesito a ellos” dijo Funes quien señaló que ella ganó en Usulután “por la gente que confió en el Fmln, pero en un Fmln diferente, no en un Fmln que está esperando la orden de su Secretario General para votar”.

Agregó que se quiere un Fmln que tenga diputados con libertad y recordó que el tiempo de las imposiciones ya pasó. “No supimos ser una oposición inteligente”, espetó la Diputada.

En el caso que la expulsen, seguirá trabajando desde el movimiento social y desde ahí trabajará por la gente, esa gente que no quiere a los que tienen el monopolio del partido, señaló.

Denunció además que existe un grupo dentro del Fmln que está acostumbrado a que cuando una persona dice algo que molesta su estatus quo, la difaman. “Quiero dejarles claro una cosa; todas aquellas iniciativas que sean para beneficio de la población yo las voy a apoyar”.