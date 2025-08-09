Diputada Claudia Ortiz pretende frenar con demanda reformas constitucionales

La legisladora cree que las reformas aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa a finales de julio pasado, son ilegales y se ampara en la “insurrección” para justificar sus argumentos.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La opositora diputada, Claudia Ortiz, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Carta Magna que habilitan la reelección continua del presidente de la República.

La funcionaria sostiene, sin olvidar sus diferencias con la diputada de Arena, Marcela Villatoro, que “algunos, desde la comodidad o el conformismo, dirán que la Democracia ha muerto”, pero Ortiz cree que, “mientras exista pueblo, existe oportunidad”.

La legisladora cree que las reformas aprobadas y ratificadas por la Asamblea Legislativa a finales de julio pasado, son ilegales y se ampara en la “insurrección” para justificar sus argumentos.

Agrega que a su juicio se le ha usurpado el poder al pueblo, al cual dice representar y por el cual lucha, enfatiza. “Nuestra Constitución no solo reconoce, sino que ordena resistir cuando se quebranta el orden constitucional: ese es el derecho y el deber de Insurrección”, sentenció. Ortiz le pide a la gente que no la dejen sola y tampoco a su partido.

Con esta exposición, la diputada de VAMOS se pliega a la posición personal del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y del cardenal, Gregorio Rosa Chávez, quienes también demandan revertir la decisión de los diputados.