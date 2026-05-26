Diplomacia Económica lleva a El Salvador a participar en feria canadiense

Las empresas canadienses buscan constantemente soluciones integrales y proveedores tecnológicos internacionales capaces de ofrecer servicios especializados, escalables y competitivos, lo cual representa una importante oportunidad para las empresas salvadoreñas del sector.

Foto: Cancillería.

Vacouver, Canadá. La Estrategia de Diplomacia Económica impulsada por la Cancillería salvadoreña ha llevado a El Salvador, por segundo año consecutivo, a participar en la WebSummit 2026, una de las principales ferias comerciales del sector tecnológico en Canadá.

Fuentes diplomáticas consideraron que esto consolida la presencia del país dentro del ecosistema de innovación y transformación digital de Norteamérica.

La Estrategia de Diplomacia Económica está orientada al posicionamiento del talento salvadoreño y de la oferta exportable nacional en mercados de alto valor y potencial estratégico.

Diversas instituciones gubernamentales se sumaron a la organización del evento, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para fortalecer el sector exportador y promover la internacionalización de las empresas salvadoreñas, explicaron las fuentes de la diplomacia salvadoreña.

Estuvieron presentes en el evento, en la modalidad Partners: Coreva, Momotolabs, Hix Technologies, Grupo Consisa, Quantaroot, Propi y Applaudo, las cuales presentaron una amplia oferta de soluciones tecnológicas y servicios especializados desarrollados en El Salvador.

Se trata del ofrecimiento de software empresarial, desarrollo de software, soluciones basadas en inteligencia artificial, gestión y análisis de datos, ciberseguridad y cumplimiento, inteligencia de negocios, facturación electrónica, desarrollo de aplicaciones móviles y tecnología aplicada al sector inmobiliario (Real Estate), entre otros.

Por primera vez, participó la empresa Kuskakids, firma que representó a El Salvador con una propuesta enfocada en tecnología educativa e innovación social, buscando establecer conexiones con fondos de inversión, programas de aceleración tecnológica y potenciales aliados estratégicos internacionales.

El mercado tecnológico canadiense se caracteriza por ser altamente competitivo, innovador y dinámico, con un fuerte enfoque en sostenibilidad, transformación digital y talento especializado.

Como resultado de la participación salvadoreña, se logró fortalecer el posicionamiento de marcas, empresas y talento nacional en el mercado canadiense y norteamericano, concretando más de 30 reuniones de negocios, estableciendo vínculos estratégicos con potenciales socios y contactos clave para programas de aceleración, atracción de inversión extranjera y oportunidades de contratación de talento salvadoreño especializado en la modalidad remota.