Diáspora podrá solicitar servicios este fin de semana en consulados

Se trata de Jornadas Extraordinarias y Consulados Móviles que se harán el sábado 15 de marzo, para que los “SalEx” realicen trámites consulares como la emisión, reposición o renovación de pasaportes y DUI, así como otros servicios relacionados.

Foto: Cancillería.

San Salvador. La Cancillería salvadoreña mantendrá abiertos sus consulados este fin de semana para darle la oportunidad a salvadoreños residentes en el exterior que tengan acceso servicios específicos.

Se trata de Jornadas Extraordinarias y Consulados Móviles que se harán el sábado 15 de marzo, para que los “SalEx” realicen trámites consulares como la emisión, reposición o renovación de pasaportes y DUI, así como otros servicios relacionados.

En Estados Unidos, uno de los lugares donde habrá jornada es Texas, en el Consulado General de El Salvador de El Paso, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en Midland (Iglesia Jehova Proveerá. 2707 S County Rd 1180, Midland, TX 79706).

En Los Ángeles, California, se desarrollará en Pacoima, desde las 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (13520 Van Nuys Blvd, Pacoima, CA 91331); en Aurora, Colorado, atenderá servicios de pasaporte y DUI en Glenwood Springs de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el domingo 16, de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el 1402 Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601.

En Montreal, Canadá, el Consulado General de El Salvador estará disponible de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

En América Latina, la Embajada de El Salvador en Chile atenderá de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; en Nicaragua, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. En Europa, la sede de la Embajada en Madrid, España, ofrecerá servicios desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. En Milán, Italia, desde las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m.