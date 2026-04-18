Día de la Tierra: formas prácticas de reducir los residuos electrónicos

El Día de la Tierra es, sobre todo, una invitación a actuar. Y aunque el desafío ambiental es global, las soluciones también empiezan a nivel individual.

Foto: ACER.

San Salvador. Cada 22 de abril, el mundo celebra el Día de la Tierra, una fecha que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el planeta.

En 2026, bajo el lema “Nuestro Poder, Nuestro Planeta”, el llamado es claro: el cambio no depende únicamente de grandes decisiones globales, sino también de los hábitos cotidianos de cada persona.

En este contexto, uno de los desafíos menos visibles, pero cada vez más urgentes, es el crecimiento de los residuos electrónicos o e-waste.

A medida que la tecnología avanza, también lo hace la cantidad de dispositivos que desechamos: celulares, computadoras, consolas, electrodomésticos y más. Se estima que cada año se generan millones de toneladas de estos residuos, y solo una parte se recicla correctamente, mientras el resto termina afectando suelos, agua y ecosistemas.

Sin embargo, reducir este impacto está más al alcance de lo que parece. Adoptar pequeños cambios en la forma en que consumimos y usamos la tecnología puede marcar una gran diferencia, por eso nos hemos unido a Acer, un líder en el mercado de la tecnología y quien se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero para 2050 y a utilizar electricidad 100% renovable para 2035, para estas ideas.

Pensar antes de comprar

En un mundo donde constantemente surgen nuevos dispositivos, detenerse antes de comprar es clave. Preguntarse si realmente se necesita un nuevo equipo o si el actual sigue cumpliendo su función puede evitar decisiones impulsivas que terminan generando más residuos.

Extender la vida útil de los equipos

Cuidar los dispositivos, darles mantenimiento y optar por reparaciones antes de reemplazarlos permite alargar su ciclo de vida. Este simple hábito reduce la demanda de nuevos productos y, por ende, el impacto ambiental asociado a su fabricación.

Elegir tecnología más responsable

Cada vez más marcas están integrando criterios sostenibles en sus productos, desde el uso de materiales reciclados hasta mejoras en eficiencia energética. Optar por este tipo de dispositivos es una forma de consumir con mayor conciencia, alineando tecnología y sostenibilidad.

Donar lo que ya no usas

Antes de descartar un dispositivo, vale la pena considerar si puede tener una segunda vida. Donar equipos en buen estado a organizaciones o comunidades que los necesiten no solo reduce residuos, sino que también genera un impacto social positivo.

Reciclar correctamente

Cuando un equipo ya no puede utilizarse, es fundamental llevarlo a centros especializados en reciclaje electrónico. Este tipo de residuos requiere un tratamiento adecuado para evitar daños al medio ambiente y recuperar materiales valiosos.

El Día de la Tierra es, sobre todo, una invitación a actuar. Y aunque el desafío ambiental es global, las soluciones también empiezan a nivel individual.

Reducir los residuos electrónicos no implica dejar de usar tecnología, sino hacerlo de manera más consciente. Porque, al final, el verdadero poder para cuidar el planeta está en las decisiones que tomamos todos los días, señaló Nigel Pallete, gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer.