Detectan incremento injustificado en precio de quintal de maíz blanco

El presidente de la Defensoría del Consumidor reporta que han inspeccionado 35 empresas, incluyendo Global Alimentos, que está dedicada a la importación, procesamiento y distribución de varios artículos de la canasta básica.

Foto: DC.

La Libertad. Debido al incremento injustificado de precios en el quintal de maíz blanco, detectado en las últimas semanas, la Defensoría del Consumidor inspecciona distribuidoras del producto a nivel nacional.

Fuentes oficiales dijeron que se desarrolló una inspección en la planta de Global Alimentos, ubicada en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, para verificar el abastecimiento del maíz blanco, un alimento de la canasta básica de las familias salvadoreñas.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, expresó que están investigando el alza de precios en este producto, porque han detectado un incremento en la cadena de suministro y que, incluso, se han impuesto 160 multas por más de $930,000.

“Detectamos un incremento de precios incluso en quintales de maíz, superior a los $25.00, una situación que es irregular, considerando los precios históricos de comportamiento actual del mercado, que refleja condiciones de una cosecha abundante”, dijo el funcionario, quien aseguró que la importación del producto se realiza con normalidad.

Según datos de la Dirección de Aduanas a diario los registros de importación de este producto de la canasta básica muestran un flujo normal; unos 125,000 quintales de maíz blanco han ingresado (al país) en las últimas semanas, esto es un indicativo del abastecimiento en el mercado nacional, por lo que no existe una justificación para el incremento de precios que se ha detectado, valoró Salazar.

El funcionario pidió a la población que presente su denuncia ante cualquier incremento abrupto de precios, a través del 910 o del WhatsApp 7844-1482, de la Defensoría del Consumidor.