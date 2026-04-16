Destitución de docente en Ahuachapán genera controversias

La docente afectada, aún no recibe la información sobre el porqué fue separada de su cargo, según sus declaraciones.

Foto: Periódico Equilibrium.

Ahuachapán. El pasado lunes 13 de abril la subdirectora del Complejo Educativo Alejandro de Humboldt de Ahuachapán Centro, Sotera del Socorro Hernández, fue destituida de su cargo, lo que generó la reacción en contra de parte de padres de familia de la institución.

Los afectados hicieron una denuncia pública y destacaron que la docente durante más de siete años estuvo al frente de esta institución y que a pesar de haber sido retirada del cargo de directora del Centro Escolar y reasignada al cargo de subdirectora, siempre siguió al frente del sector de educación básica.

A Hernández se le impidió el ingreso por parte del director del complejo educativo, Geovanni Zambrano, asegurándole que “ya no era parte del ministerio de Educación”, dice la denuncia de los padres de familia, quienes han solicitado a la señora ministra de Educación, que se reconsidere el caso y la profesora se restituida en su cargo.

La exdiputada del PDC y ahora analista política, Mélida Villatoro, se refirió al caso, señalando que “deberá haber un proceso” en el Tribunal de la Carrera Docente para haber procedido de esa manera.

También señaló que, particularmente le ha pedido a la ministra de Educación, Karla Trigueros, que “analice las direcciones departamentales de Educación”, porque quienes ocupan cargos de directores “andan muy mal, bien mal”.