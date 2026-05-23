Descubren complot para asesinar a Ivanka Trump, hija del presidente de EUA

El sospechoso de nacionalidad Iraquí detenido en relación al caso, publicó en línea: “Ni tus palacios ni el Servicio Secreto te protegerán”.

Foto: Redes sociales.

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social TruthSocial, que se ha descubierto un complot de asesinato contra la Primera Hija Ivanka Trump.

El descubrimiento se da tras la captura y extradición de un terrorista entrenado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), ocurrida el pasado 15 de mayo, en Turquía.

Citando al periódico The New York Post, Trump dijo que el nacional iraquí de 32 años Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi ha sido acusado de 18 cargos federales relacionados con complots terroristas en Europa y Norteamérica.

También escribió que fuentes de inteligencia revelan que el sospechoso era un operativo de alto nivel con profundos lazos con el IRGC y la milicia Kata’ib Hezbollah. Los investigadores descubrieron que Al-Saadi había hecho un juramento de sangre para atacar a la familia del presidente Trump y poseía planos detallados de la residencia de Ivanka Trump, en Florida.

“¿El motivo retorcido? Venganza directa por el ataque con dron de EE.UU. en 2020 que eliminó a su mentor, el comandante de la Fuerza Quds iraní Qasem Soleimani. El operativo supuestamente publicó amenazas en línea advirtiendo: «Ni tus palacios ni el Servicio Secreto te protegerán» antes de ser cazado en Turquía el 15 de mayo y llevado a EE.UU.” señala Trump en su red social.