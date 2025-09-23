Departamento de Estado de EUA designa a la M18 como OTE

La designación de la pandilla Barrio 18 (M18) como Organización Terrorista Extranjera (OTE) se dio a conocer esta mañana de martes, según un comunicado oficial del gobierno estadounidense.

Foto: Redes sociales.

Washington. Este martes 23 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGDE), revela un comunicado oficial de esa instancia gubernamental.

Barrio 18 es una de las pandillas más grandes del hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras, destaca el comunicado.

En su comunicado, el Departamento de Estado dice que Estados Unidos continuará protegiendo a esa nación manteniendo las drogas ilícitas fuera de sus calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de las pandillas y los cárteles de la droga.

“La medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump con el desmantelamiento de los cárteles y las pandillas, y con la garantía de la seguridad del pueblo estadounidense”, agrega.

Las medidas divulgadas este día, se toman de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224. Las designaciones de OTE entran en vigor tras su publicación en el Registro Federal.