Del dispositivo al refugio: El smartphone como herramienta de meditación visual

Apoyada en investigaciones de la Universidad de Lancaster sobre el autocuidado diario, la práctica del Mindful Photography —o fotografía consciente— invita a usar tu Galaxy para capturar la belleza cotidiana, transformando la tecnología en un aliado para la salud mental y la presencia plena.

Foto: Samsung.

LAS VEGAS. Vivimos rodeados de notificaciones, noticias y pantallas que nunca parecen apagarse. En medio de tanto ruido, es fácil perder de vista lo que sucede justo frente a nosotros: la textura de una hoja o la luz que se cuela por la ventana.

Ante esta fatiga contemporánea, ha surgido la fotografía de «cosas pequeñas», una tendencia conocida como Mindful Photography que invita a detenerse y mirar de cerca.

Esta práctica propone utilizar el lente del smartphone para observar lo mínimo, transformando la tecnología en un aliado para la presencia plena y en un escudo contra la sobreexposición informativa.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Lancaster titulada «La práctica digital diaria como forma de autocuidado», el hábito de tomar fotografías de manera consciente mejora significativamente el bienestar personal.

El estudio revela que esta práctica fomenta la observación activa del entorno y ofrece un sentido de propósito, permitiendo que el cerebro logre mitigar la fatiga informativa al enfocarse en detalles estéticos y tangibles.

Es, en esencia, una herramienta de salud mental que utiliza lo digital para anclarnos a lo físico, dándonos una razón para pausar el pensamiento automático y sustituirlo por la observación crítica y estética.

¿Cómo convertir la cámara en un ejercicio de bienestar?

Para practicar este hábito no se requiere equipo profesional ni escenarios extraordinarios; solo hace falta la intención de mirar de nuevo aquello que nos rodea. El proceso comienza activando la curiosidad visual, esa capacidad de asombro que solemos perder con la edad y la rutina.

Se trata de permitir que el ojo explore las superficies como si fuera la primera vez, buscando belleza en lo ordinario. El smartphone se redime aquí como un microscopio hacia la calma a través de los siguientes pasos:

Reducir el mundo al detalle: El ejercicio consiste en elegir un objeto común —una planta, una taza de café o la textura de un libro— y tratar de capturar algo que no se vea a simple vista. Utilizando el lente Macro de los smartphones Galaxy, podemos descubrir un universo de patrones geométricos y matices que suelen pasar desapercibidos.

Este acto de “micro-enfoque” obliga a la mente a silenciar el estruendo externo para concentrarse en un solo punto de belleza. Al cerrar el encuadre sobre una pequeña gota de rocío o la fibra de una tela, el mundo exterior desaparece, dejando al usuario en un estado de flujo donde el tiempo parece detenerse.

La luz como terapia sensorial: La fotografía es, ante todo, luz. Observar cómo cambian las sombras en la sala a diferentes horas del día ayuda a reconectar con el ritmo natural del tiempo, ese que muchas veces perdemos entre pantallas y notificaciones.

Dispositivos como el Galaxy A56 5G permiten que este proceso sea muy intuitivo, capturando con nitidez esas texturas incluso en condiciones de luz suave. Esto facilita que la experiencia sea fluida y relajante, sin las complicaciones técnicas que a veces generan frustración, permitiendo que el usuario se concentre únicamente en la calidez de la escena.

Edición para el orden mental: El proceso no termina con el disparo. Dedicar unos minutos a editar la imagen es una forma de curaduría personal que el cerebro agradece profundamente.

La psicología del diseño sugiere que el orden visual genera una respuesta de calma en el sistema nervioso. Al ajustar el brillo o eliminar distracciones visuales con herramientas de Inteligencia Artificial como el Borrador de Objetos de Samsung, estamos ejerciendo un acto de control creativo sobre nuestro entorno.

Eliminar ese cable molesto o ese reflejo no deseado ayuda a “limpiar” la composición, lo que se traduce en una sensación de claridad y alivio mental.

Más que una simple captura, el propósito final de este hábito es construir una “Galería de Bienestar” personal, un archivo de pausas visuales que funcione como un refugio de serenidad al que podamos acudir en cualquier momento.

Al final del día, lo que conservamos en la memoria del dispositivo no es solo una fotografía, sino el registro de un instante en el que decidimos estar presentes y atentos. De esta forma, la tecnología Galaxy se convierte en el puente hacia nuestra propia realidad, recordándonos que incluso en los días más agitados, siempre existe una armonía silenciosa esperando ser descubierta a través del lente.