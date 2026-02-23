Defensa Nacional de México dice que “Mencho” fue ubicado con ayuda de alguien cercano

La seguridad de Oseguera Cervantes logró impactar un helicóptero que participaba en las acciones, pero no se produjeron bajas.

Foto: Redes sociales.

México. El secretario de Defensa Nacional de México, general Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, ayudó a ubicarlo el 20 de febrero.

Este hombre trasladó a la mujer a una instalación del poblado de Tapalpa, Jalisco, donde ella se reunió con el “Mencho” y se retiró al siguiente día, lo que ayudó a confirmar que el objetivo permanecería ese día en ese lugar, con un círculo de seguridad.

Fuerzas especiales de la Guardia Nacional planearon así el ataque, para ejecutarlo con apoyo de fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Al llegar al lugar de estancia del Mencho, Hubo un enfrentamiento feroz entre las fuerzas especiales y la seguridad del narcotraficante que dejó ocho delincuentes muertos.

La seguridad de Oseguera Cervantes logró impactar un helicóptero que participaba en las acciones, pero no se produjeron bajas, dijo Trevilla Trejo.

Sin embargo, durante la persecución de Mencho, quien huyó a una zona boscosa, resultaron heridos el narcotraficante y dos de sus escoltas, más dos oficiales de la Fuerza Armada.

En ese marco de acción, también se ubicó en El Gruyo, a Hugo H., alias “El Tuly”, quien dirigía las acciones de bloqueo y ataque de objetivo estatales y comercios en Jalisco. Al intentar huir, fue abatido y se le incautó una fuerte cantidad de dinero, armas y cartuchos.