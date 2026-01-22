Dedicatoria del sorteo LOTRA al 46º Aniversario del Aeropuerto Internacional

Los proyectos permiten viajar con mayor comodidad, reducir tiempos de espera y contar con mejores servicios. Como parte del Plan de Modernización del aeropuerto, se proyecta una inversión de $245 millones, destinada a fortalecer y ampliar la infraestructura aeroportuaria.

San Salvador. El Sorteo LOTRA No 435 fue dedicado al Aeropuerto Internacional de El Salvador, en el marco de la conmemoración de su 46º Aniversario de ser la principal puerta de entrada y salida del país.

A través de éste millones de personas viajan cada año, conectando a El Salvador con el mundo y consolidándolo como un motor clave para el turismo, el comercio, la generación de empleo y el desarrollo económico nacional. El aeropuerto es el espacio donde se viven muchas emociones; ahí ocurren reencuentros familiares, despedidas, regresos esperados y nuevos comienzos.

Para muchos salvadoreños, el aeropuerto representa esperanza, unión y la oportunidad de volver a casa. En los últimos años ha impulsado un importante proceso de modernización, con ampliaciones y mejoras en sus instalaciones. Estas acciones buscan ofrecer espacios más cómodos, seguros y ordenados, mejorando la experiencia de los pasajeros y fortaleciendo su capacidad para atender a más vuelos y viajeros.

Los proyectos permiten viajar con mayor comodidad, reducir tiempos de espera y contar con mejores servicios. Como parte del Plan de Modernización del aeropuerto, se proyecta una inversión de $245 millones, destinada a fortalecer y ampliar la infraestructura aeroportuaria.

Este plan contempla la construcción de nuevas salas y plataformas de abordaje, la edificación de un nuevo estacionamiento de vehículos, la creación de nuevas posiciones remotas para aeronaves y la ampliación de las calles de rodaje.

En fase previa, se contó con la presentación e introducción de los premios mayores y la selección e introducción de balotas de colores, realizada por Juan Carlos Canales, Gerente General de CEPA, al cierre de la jornada, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo de la semana.

En este sorteo se repartió el Primer Premio de $195,000 y el Tercer Premio de $10,000; el Segundo Premio de $20,000 no fue vendido.

En www.lnb.gob.sv se pueden ver todos los números ganadores de este sorteo o sintonice todos los Miércoles de Alegría en todas las redes sociales de la LNB; también puede ver el resumen detallado de los premios principales a las 5:30 p.m. por C10.