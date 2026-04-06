Daikin refuerza estratégicamente su presencia en El Salvador junto a Air Tec

Manuel NG, Gerente Comercial de Daikin: “Esta expansión consolida nuestra capacidad de atención al mercado empresarial salvadoreño, acercando tecnología de clase mundial con respaldo técnico especializado. El liderazgo global se traduce en respaldo local”.

Foto: Daikin.

San Salvador. Daikin Industries, Ltd., líder mundial en soluciones de climatización, anuncia el fortalecimiento de su presencia en El Salvador a través de una alianza estratégica con Air Tec, consolidando su estructura comercial y ampliando su capacidad de atención al mercado empresarial del país.

Esta nueva etapa no representa únicamente una inauguración, sino un movimiento estratégico que forma parte de la visión regional de largo plazo de Daikin en Centroamérica: fortalecer presencia, elevar estándares y construir crecimiento sostenible junto a aliados locales sólidos.

Con presencia en 170 países y más de 20 años de trayectoria en Centroamérica, Daikin continúa aplicando estándares internacionales, tecnología de clase mundial y una visión sostenible en cada mercado donde participa.

En El Salvador, esta expansión se traduce en mayor disponibilidad de soluciones, respaldo técnico especializado y acompañamiento cercano a proyectos empresariales que buscan optimizar su consumo eléctrico y reducir costos operativos.

La alianza con Air Tec aporta un componente clave: el conocimiento profundo del mercado salvadoreño y la cercanía operativa necesaria para responder con agilidad a las necesidades del sector empresarial.

La expansión responde al crecimiento sostenido del sector empresarial salvadoreño y a la creciente demanda por soluciones de climatización eficientes, confiables y alineadas con objetivos de sostenibilidad. Más allá de ofrecer equipos, la propuesta conjunta se centra en brindar respaldo técnico continuo, formación especializada y acompañamiento integral en cada proyecto.

Con este paso, Daikin reafirma que su compromiso con El Salvador es sostenible y estratégico. La compañía continúa construyendo, junto a socios locales como Air Tec, un modelo de crecimiento basado en innovación, eficiencia energética y profesionalización del sector HVAC.