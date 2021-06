¿Cuál es el regalo ideal para papá? HP Inc. le guía por varias posibilidades

Cuando llega una fecha especial como el Día del Padre, nos preguntamos ¿qué podemos regalar? Usualmente, nos gusta ser innovadores y que nuestros obsequios sean diferentes, pero, sobre todo, útiles.

Foto: HP.

Centroamérica. Con todas las situaciones que vivimos en 2020 y lo que llevamos de 2021, hemos comprobado que la tecnología es una necesidad, además de que nos ha facilitado la tarea de adaptarnos a “la nueva normalidad”.

Regalarle una computadora a papá en estos tiempos, no solo te permitirá seguir en contacto con él, sino que también le hará más sencillas sus tareas del trabajo, reuniones, compras y trámites en línea.

Por ejemplo, los equipos de la serie HP ENVY Wood, tienen un estilo que le gustará a cualquiera: convertibles, con backlight/teclado retroiluminado, sus acabados son en madera y sus combinaciones de colores le hacen destacar. Tienen batería de larga durabilidad y carga rápida que logra alcanzar la mitad de la capacidad en solo 30 minutos.

Asímismo, incluyen funciones como servicio Alexa de Amazon, Modern Standby, Wake on Voice, lector Wake on Fingerprint, además de privacidad y tranquilidad con HP Sure View y la solución HP Webcam Kill Switch.

La HP Envy 13 cuenta con gráficos Intel® UHD 620 (hasta 4,04 GB) y una combinación de auriculares y micrófono excepcional para disfrutar de contenido multimedia y/o cumplir con diferentes actividades con gran nitidez y mayor velocidad.

Pensando en los padres que ahora realizan teletrabajo, una impresora puede ser otro gran regalo. Por ejemplo, la mayoría de trámites bancarios, legales, administrativos, solicitan la firma autógrafa y, contar con una impresora HP en casa, nos permite imprimir los documentos que requerimos y enviarlos a los destinatarios casi en tiempo real.

En este mundo de la impresión, HP Inc. está ofreciendo una novedad que se convierte en un gran complemento de regalo para papá y que le permitirá dejar de preocuparse por los manuales e indicaciones de instalación.

Se trata del servicio de instalación con un experto de HP vía digital: con solo enviar un mensaje a un número de whatsapp o escanear un código QR, HP asignará a una persona real para que con toda la experiencia le colabore con la instalación óptima de su impresora, configurar la HP Smart App en su teléfono inteligente y pueda imprimir al instante.

“Queremos mejorar la experiencia de impresión HP, facilitar las instalaciones para usuarios de cualquier edad, tanto en las impresoras de cartucho de tinta como en las impresoras de tanque de tinta y tóner. El experto les guía durante todo el proceso, ya sea por video llamada o por chat. Este servicio nos permite tener comunicación real con nuestros clientes, queremos resolver sus dudas y garantizar la cercanía de la marca”, explicó Olga Otalvora Category Manager de Home Printing Solutions de HP Inc.

Algunas de las impresoras HP más buscadas para esta fecha especial son la primera impresora Láser con tanque de tóner HP Neverstop Laser 1200w; puede ser un excelente obsequio si papá requiere imprimir en blanco y negro, copiar y escanear grandes volúmenes con facilidad.

Contiene tóner suficiente para hasta 5,000 páginas y un despachador recargable muy fácil de usar.

Otra opción para grandes volúmenes con un costo por página muy bajo es la HP Ink Tank Wireless 415, cuenta con un sistema de tinta confiable sin derrames, podrá imprimir hasta 8,000 páginas en color o 6,000 en negro bajo calidades excepcionales.

La impresora con sistema de tanque de tinta HP SMART TANK imprime desde un celular con la aplicación HP Smart, es ideal para realizar tareas con los más pequeños del hogar.

Tiene una capacidad de impresión de hasta 12,000 páginas en blanco y negro u 8,000 a color. Impresión, escaneo, y copias al alcance de su mano a un excelente precio por página.

En esta línea de impresoras domésticas también está la HP DeskJet Ink Advantage 2775 que permite conectarse inalámbricamente sin preocupaciones.

Convierta la tecnología en su aliado, sáquele provecho a las reuniones virtuales con sus seres queridos y continué facilitando las tareas y pasatiempos de papá.