CSJ ya no tendrá asignación del 6% del presupuesto nacional

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó una reforma al artículo 172 de la Constitución, para eliminar el 6 % del Presupuesto General del Estado que se asignaba anualmente por ley a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el cumplimiento de sus funciones.

Los legisladores explicaron que ese porcentaje fijo ya no va y pasará a asignarse fondos de la misma forma que el resto de instituciones públicas con base en sus necesidades reales, planes operativos y disponibilidad fiscal del Estado, evaluadas anualmente durante la discusión del presupuesto nacional.

Agregaron que la realidad histórica de 1893, cuando se creó la Constitución, es diferente a la actual, por lo que deben realizarse modificaciones para adecuarla; en tal sentido la reforma aprobada no implica ni un aumento ni una reducción del presupuesto de la CSJ.

Con la modificación, la CSJ deberá presentar su proyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, al igual que otras instituciones, para ser aprobado.

La diputada Alexia Rivas recordó que este órgano de Estado ha respaldado al sector justicia mediante la creación de nuevos juzgados, la ampliación de sedes, el fortalecimiento de infraestructura y otras inversiones, siempre respetando el principio de equilibrio financiero del Estado.