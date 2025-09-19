Cruz Roja Salvadoreña apoya distribución de agua en AMSS ante emergencia

Fuentes de Cruz Roja Salvadoreña dijeron que un aproximado de 2 mil estudiantes, de cinco centros escolares públicos son los beneficiados con la distribución de agua que realizó la institución de socorro humanitario para acciones de saneamiento e higiene en dichos centros.

San Salvador. Cumpliendo con el rol auxiliar de los poderes públicos, en aspectos humanitarios, la Cruz Roja Salvadoreña se sumó a la distribución de agua potable en escuelas del Área Metropolitana de San Salvador.

Esta iniciativa responde a la escasez del vital líquido en diferentes zonas del AMSS, provocado por los daños en tuberías madre del Sistema Zona Norte de distribución de agua en el Gran San Salvador.

Esta situación mantiene sin servicio de agua potable a amplios sectores poblacionales de Mejicanos, Miralvalle, Escalón, San Benito, Blvd. Los Próceres, alrededores del Estadio Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.

Fuentes de Cruz Roja Salvadoreña dijeron que un aproximado de 2 mil estudiantes, de cinco centros escolares públicos son los beneficiados con la distribución de agua que realizó la institución de socorro humanitario para acciones de saneamiento e higiene en dichos centros.

La institución puso a disposición tres pipas que se abastecieron de agua en el Plantel Región Metropolitana de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), acción que se repitió este viernes para continuar con la distribución del recurso hídrico.

En estas acciones de distribución de agua potable en las comunidades afectadas, participan los ministerios de Gobernación y Educación, la Alcaldía de San Salvador y ANDA.

Planes de protección

En otra acción referente a la atención de centros escolares, la CRS se refirió a los planes de protección escolar como una herramienta de apoyo para la comunidad educativa; ello permite ejecutar estrategias para actuar coordinadamente y planificada para reducir riesgos, prepararse para responder eficazmente a las emergencias y desastres que puedan suceder en su área geográfica.

La Cruz Roja Salvadoreña, en cumplimiento de su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, está preparando a 12 centros escolares para enfrentar situaciones de emergencia, con el objetivo de salvar vidas mediante una respuesta oportuna y precisa.

Estas acciones se desarrollan a través del Proyecto Reducción de Riesgos de Desastres en Ilopango (RRDI), con el apoyo financiero de la Cruz Roja Americana.