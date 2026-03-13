Cruz Roja Salvadoreña, 141 años de historia humanitaria en El Salvador

Actualmente, el accionar está enfocado en los principales desafíos ante la variabilidad climática, empoderando a las personas para tener comunidades participativas, preparadas para anticiparse a los impactos de los desastres.

Por: Cruz Roja Salvadoreña.

San Salvador. La fundación de la Cruz Roja Salvadoreña surge por medio de un decreto ejecutivo el 13 de marzo de 1885, con el objetivo inicial de socorrer a los enfermos y heridos en los conflictos armados, llevando esperanza de vida cuando los servicios sanitarios eran escasos o casi nulos en el país.

Ese mismo año de fundación la Cruz Roja Salvadoreña realizó la primera intervención en la atención de heridos en el conflicto, entre el ejército de Guatemala y las tropas salvadoreñas. Desde entonces ha estado presente dando respuesta humanitaria a los diversos acontecimientos de la historia.

Huracanes, terremotos, epidemias y diversos contextos sociales han permitido evolucionar en la asistencia humanitaria siendo más efectivos en la respuesta, siempre cumpliendo la misión de prevenir y aliviar los sufrimientos humanos apegados a los principios fundamentales.

El tiempo pasó, pero el espíritu de servicio sigue intacto en los corazones de más de 2 mil miembros, quienes dan respuesta a emergencias repentinas, preparan a las comunidades ante inminentes desastres y llevan la ayuda a donde más lo necesitan, sin importar las condiciones climáticas.

La Cruz Roja Salvadoreña se ha caracterizado por ser una institución formadora de su personal, tecnificando sus habilidades en diferentes áreas especializadas, gracias a su formación y experiencia, también han podido aportar sus conocimientos en otras entidades del país, cumpliendo así con el propósito fundamental de la institución: salvar vidas.

Como representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja en El Salvador, y en el rol auxiliar de los poderes públicos, el accionar humanitario se centra en las áreas de: Crisis y Desastres y Salud e Inclusión Social, que permite llegar a las comunidades más vulnerables del país.

Actualmente, el accionar está enfocado en los principales desafíos ante la variabilidad climática, empoderando a las personas para tener comunidades participativas, preparadas para anticiparse a los impactos de los desastres, que puedan responder a estas emergencias y que la recuperación de sus medios de vida sea más ágil.

Servicios humanitarios

Clínica de Emergencias, servicio de ambulancias, centro de sangre, clínica odontológica, programa de oxígeno continuo domiciliar, entre otras atenciones, están enfocados para atender a la población que viven con diversas condiciones de vulnerabilidad.