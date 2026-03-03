Cristiano Ronaldo adquiere 10% de Pro2col por $7,5 millones en tecnología de Herbalife

El futbolista fortalece su alianza con la compañía al invertir en su plataforma digital de bienestar personalizado.

Foto: Herbalife.

San Salvador. Herbalife Ltd. anunció que el ícono deportivo global Cristiano Ronaldo adquirió un 10% de participación accionaria en HBL Pro2col Software, LLC, una subsidiaria indirecta de propiedad total de Herbalife que posee la tecnología Pro2col.

Pro2col es el sistema operativo digital de salud y bienestar personalizado de próxima generación de Herbalife, diseñado para impulsar la participación diaria, el cambio de comportamiento sostenible y resultados medibles mediante un enfoque estructurado y basado en datos para el bienestar.

Ronaldo invirtió $7.5 millones, junto con un compromiso de proporcionar servicios y derechos de patrocinio a Pro2col Software. La inversión subraya el profundo compromiso personal de Ronaldo con la salud y la nutrición.

También refleja su confianza en el futuro de la nutrición personalizada y la ambición de Herbalife de hacer que el bienestar personalizado basado en datos sea accesible para comunidades a nivel global, combinando tecnología innovadora con el poder del apoyo personal a través de su comunidad de distribuidores.

Herbalife ha sido el socio global de nutrición de Ronaldo desde 2013, inspirando una mejor nutrición y rendimiento a nivel global. Herbalife y Ronaldo colaboraron en el lanzamiento de Herbalife24 CR7 Drive, una bebida deportiva formulada para satisfacer las necesidades de nutrición y rendimiento del legendario futbolista global y beneficiar a atletas de todos los niveles en todo el mundo.

Pro2col utiliza los datos únicos de un individuo para construir un plan de bienestar específico para la persona, con hábitos diarios y seguimiento de nutrición inteligente. La plataforma se adapta al estilo de vida del individuo, haciendo que el bienestar se sienta simple y personal.

En su núcleo está Pro2Score, un sistema de puntuación de bienestar que rastrea el progreso a través de métricas claves de bienestar, diseñado para ofrecer claridad, motivación y percepciones accionables para apoyar estilos de vida más saludables. Pro2col también equipa a los distribuidores de Herbalife con herramientas y percepciones que mejoran la participación y el apoyo al cliente, haciendo que la nutrición y el bienestar personalizados sean más accesibles y escalables.

Pro2col apoya la estrategia a largo plazo de Herbalife para convertirse en una plataforma de salud y bienestar más conectada y basada en datos, integrando productos, comunidad, IA y capacidades digitales para servir mejor a los clientes en todo el mundo.

Herbalife ha iniciado un lanzamiento beta estratégico y por fases de Pro2col, con el objetivo de recopilar información de usuarios en el mercado que apoyará un lanzamiento comercial más amplio en el futuro. El acceso beta está actualmente disponible para distribuidores y clientes en los EE. UU., Canadá y Puerto Rico.

Herbalife espera expandir el acceso beta a mercados internacionales adicionales, comenzando con mercados seleccionados de EMEA en 2026.