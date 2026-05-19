Continúa recuperación de espacios públicos en Centro Histórico y otros puntos de SS

Para agilizar las obras, se mantendrá un perímetro de seguridad que permitirá el paso fluido de vehículos y transporte público. Agentes municipales y policiales se mantendrán desplegados para orientar a los peatones y conductores y facilitar su movilidad mientras finalizan las intervenciones.

Foto: AMSS.

San Salvador. Como parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico Fase 6 Etapa 2, comerciantes por cuenta propia desmontaron, voluntariamente, 250 puestos de venta para respaldar la visión de ordenamiento urbano del alcalde Mario Durán, informaron fuentes municipales.

Las intervenciones se realizaron sobre la 3ª c.p., entre 1ª y 11ª a.n., así como en la 1ª c.p., entre 7ª y 11ª a.n.

“Este avance es fruto de un exhaustivo proceso de diálogo y consenso. Al decidir liberar las calles, los vendedores se integrarán a la red de mercados municipales, donde podrán retomar sus labores en espacios dignos, seguros y adecuados”, detalló Irvin Rodríguez, jefe

de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público.

Simultáneamente, las acciones de reordenamiento y revitalización se han extendido a puntos estratégicos de la ciudad capital, tales como la 10ª a.s., calle México y las inmediaciones de la ñlaza San Jacinto en la zona 5; en la zona 6, específicamente en el sector de FENADESAL, la exterminal de Oriente y tramos de la Alameda Juan Pablo II.

“Tras la movilización voluntaria, cuadrillas municipales inician la limpieza profunda y demolición de estructuras restantes. Con el uso de maquinaria especializada, los equipos operativos trabajan de forma simultánea para remover con rapidez escombros y liberar completamente el paso en las zonas intervenidas”, informó German Muñoz, director de Desechos Sólidos.

Para agilizar las obras, se mantendrá un perímetro de seguridad que permitirá el paso fluido de vehículos y transporte público. Agentes municipales y policiales se mantendrán desplegados para orientar a los peatones y conductores y facilitar su movilidad mientras finalizan las intervenciones.