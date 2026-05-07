Contagio de hantavirus cepa Andes en crucero provoca tres víctimas mortales

En estos momentos, según fuentes internacionales de noticias, el crucero se dirige a Tenerife (Islas Canarias, España) para evacuar a los pasajeros y realizar una desinfección de la nave.

Foto: Pixabay.

Internacional. El crucero MV Hondius que navegaba desde Ushuaia (Argentina) hacia Cabo Verde con 149 personas a bordo, experimentó una crisis de salud debido al contagio entre humanos con el hantavirus correspondiente a la cepa Andes, transmitida por redores.

De momento, la crisis ha causado la muerte de tres personas (un hombre y una mujer holandeses -esposos- y una mujer alemana) y el contagio de otras cinco, lo que ha generado una situación de emergencia que es abordada por autoridades de la Organización Mundial de la Salud.

En estos momentos, según fuentes internacionales de noticias, el crucero se dirige a Tenerife (Islas Canarias, España) para evacuar a los pasajeros y realizar una desinfección de la nave.

Entre los contagiados se encuentra en médico del barco, quien contrajo el hantavirus al tratar a los pasajeros que están infectados, señalaron las fuentes.

La OMS sospecha que el contagio se produjo antes del embarque de personas que habrían visitado zonas con presencia de roedores en Argentina, Chile o Uruguay; las autoridades de salud chilenas, sin embargo, ha rechazado que la enfermedad de los pasajeros del crucero se haya originado en su país, tomando en cuenta el período de incubación.

Este año, Chile ha reportado 39 casos positivos de hantavirus cepa Andes, lo que produjo la muerte de 13 personas, indican medios internacionales que citan a las autoridades chilenas.

En Tenerife, las autoridades se preparan a fin de aplicar los protocoles adecuados y evitar más contagios, mientras que la OMS y autoridades de salud del Reino Unido consideran que el riesgo de contagio para la población, en general, es bajo.

Sobre el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral grave, a menudo mortal, transmitida a humanos principalmente por roedores silvestres infectados (orina, heces o saliva). Causa síndromes pulmonares o renales severos y no tiene tratamiento específico ni vacuna, requiriendo cuidados intensivos. Su prevención se basa en la ventilación y limpieza de lugares cerrados, según el sitio gubernamental estadounidense, MedlinePlus.