Condenan a 248 pandilleros a penas de hasta 1,335 años de prisión

Los ahora condenados crearon bases en diferentes sectores que eran utilizadas para planificar todos los actos delictivos en esa jurisdicción, como extorsionar a víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las amenazas.

Foto: FGR.

San Salvador. Tras un largo proceso judicial, 248 pandilleros de la MS han sido condenados a penas de hasta 1,335 años de cárcel, por diversos delitos que incluyen la desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, cometidos en diciembre de 2021.

Los sentenciados eran parte de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS), Ayagualos Locos Salvatruchos, Areneras Locos Salvatruchos, City Vagos Locos Salvatruchos y Cangrejeras Locos Salvatruchos, entre otras, de la MS y se les procesó por cometer delitos entre 2014 y 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas.

Según fuentes fiscales, entre los graves hechos que estos criminales consumaron están:

La desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, ocurrido en diciembre de 2021; la desaparición y feminicidio de la futbolista de Alianza, Claudia Jimena Granados, ocurrido en octubre de 2021; el asesinato de un estudiante de la UCA a quien desaparecieron en marzo del 2019; y la desaparición y homicidio de un estudiante de un instituto nacional, ocurrido en abril del 2020.

Todos han sido condenados por 43 casos de homicidio agravado, 42 casos de desaparición de personas, tres casos de feminicidio agravado, 86 casos de extorsión, 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, 32 casos de procesos por actos preparatorios en tráfico ilícito, cinco casos de utilización u ocupación ilegal de inmuebles y Agrupaciones ilícitas.