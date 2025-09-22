Concluyen trabajos de reparación de tubería de agua en Sistema Zona Norte

Continúa el plan de abastecimiento en los lugares donde lleva más tiempo el proceso de llenado.

Foto: SDP.

San Salvador. Al filo de la medianoche del sábado ANDA finalizó los trabajos de reparación de una tubería madre de 48 pulgadas del Sistema Zona Norte en San Salvador, misma que sufrió daños a mediados de la semana pasada.

El presidente de la autónoma, Dagoberto Arévalo, informó la tarde de este domingo que desde la madrugada se inició el llenado de tanques de San Ramón, en San Salvador, colonia Escalón y Santa Tecla. Hasta este último punto hay 42 km de distancia.

Este domingo algunas comunidades comenzaron a recibir agua en pocas cantidades, producto del proceso de llenado de los tanques y las tuberías, explicó el funcionario.

Dagoberto Arévalo, presidente de ANDA.

“Estamos en la fase de llenar toda la red de distribución. Es así como damos por concluida la fase de pruebas, digámoslo así, las pruebas hidráulicas. Y comenzamos con el proceso de llenado de los tanques.

El funcionario resaltó también que continúa el plan de abastecimiento en los lugares donde lleva más tiempo el proceso de llenado. “Como toda la red está vacía y el agua comenzará a llegar, y lo habitantes abrirán sus grifos esperarán a que se llene su tanque, eso hará que en las zonas más altas llegue más lento y para eso es el plan de contingencia, para que aquella población que no le esté llegando el agua se la llevaremos con pipa”.

Son más de 200 pipas las utilizadas para distribuir el agua, provenientes de ministerios y autónomas, y las contratadas desde Guatemala para abastecer el área que cubre el Sistema Zona Norte.