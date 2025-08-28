Con inauguración de mercado San Miguelito y cuatro más nace Dirección de Mercados

Así, también fue lanzada oficialmente la Dirección Nacional de Mercados, creada para transformar integralmente los espacios públicos de comercio en El Salvador.

Fotos: SDP.

San Salvador. El Presidente Nayib Bukele, acompañado de dos mujeres vendedoras, inauguró el moderno mercado San Miguelito, el cual muestra un diseño extraordinario que lo ubica entre las mejores infraestructuras en su género en la región.

Fuentes oficiales señalaron que esta es una obra emblemática que refleja el compromiso del gobernante con la modernización y el bienestar de los salvadoreños, lo que implicó una inversión histórica de $34 millones, que reemplaza al antiguo centro de comercio consumido por un incendio en septiembre de 2021.

El mercado San Miguelito abrirá de noche y no solo alberga puestos de venta, sino un acogedor Centro de Atención de Primera Infancia (CAPI) para que las madres puedan amamantar a sus bebés.

Este no es el único mercado que ha construido la actual administración, simultáneamente se inauguraron y entregaron cuatro mercados más en Chalchuapa (Santa Ana), Tapalhuaca (La Paz), Monte San Juan (Plaza Gastronómica, Cuscatlán) y El Triunfo (Usulután).

Así, también fue lanzada oficialmente la Dirección de Mercados Nacionales, creada para transformar integralmente los espacios públicos de comercio en El Salvador.

Este lanzamiento marca un antes y un después en la historia de los mercados, que durante décadas estuvieron abandonados, sin una regulación efectiva y bajo estructuras que no favorecían ni a los comerciantes ni a los consumidores.

Con estos cinco mercados que costaron alrededor de $55 millones arranca la DMN, a la cual se sumarán otros cinco que están por finalizarse en San José Guayabal (Cuscatlán), La Palma (Chalatenango), Nueva Concepción (Chalatenango), Concepción de Oriente (La Unión) y Lourdes (La Libertad), para completar una inversión de $80 millones en los diez referidos mercados.

El presidente Bukele también anunció que pronto se iniciará la construcción de los mercados de Santa Tecla, Puerto de La Libertad, Santa Ana y San Miguel. La nueva entidad nace con la visión de garantizar que cada mercado tenga planificación, normas claras, control real y respaldo legal.

Su labor será emitir regulaciones, asignar puestos, aprobar tarifas, supervisar pagos, responder quejas, mantener espacios en buen estado; y devolver la capacidad de garantizar orden, dignidad y estabilidad en los mercados públicos.