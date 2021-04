Con estreno de TWIST disfruta también otras películas a HBO GO

Prepárate para una maratón de comedia, suspenso y acción con estas imperdibles producciones que están disponibles en la plataforma HBO GO a partir de abril.

Foto: HBO.

San Salvador. Para acompañar el estreno de TWIST, HBO GO presenta una lista de películas originales, también realizadas por el sello cinematográfico de WarnerMedia Latin America, Particular Crowd.

Prepárate para una maratón de comedia, suspenso y acción con estas imperdibles producciones que están disponibles en la plataforma HBO GO a partir de abril.

TWIST es una película británica de robos con altas dosis de adrenalina. Una emocionante versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twist, considerada un clásico de la literatura. La historia reinterpretada y trasladada a un mundo moderno y contemporáneo, tiene lugar en el vibrante corazón de Londres, donde un grupo de astutos jóvenes estafadores planean el robo del siglo. TWIST reúne los elementos del clásico de Dickens, no para replicarlos sino para transformarlos en una versión propia, en la que los personajes de la historia original toman vida bajo una luz fresca y completamente diferente. El elenco está encabezado Sir Michael Caine, Lena Headey y la presentación de Raff Law en el papel principal de Twist. Dirección de Martin Owen. Un filme de HBO Latin America Movies.

Imágenes: https://www.hbolapress.com/programming/search/518#assets

Fuga de Pretoria (Escape from Pretoria), protagonizada por Daniel Radcliffe, relata los hechos verídicos sobre el escape de dos sudafricanos blancos encarcelados por trabajar en operaciones del relegado partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano. La película es una adaptación del libro de Tim Jenkin sobre su experiencia como prisionero político y su posterior escape de la cárcel junto a su compañero. FUGA DE PRETORIA también cuenta con la participación de Daniel Webber como Stephen Lee, el compañero de Jenkin; Ian Hart y Mark Leonard Winter. Dirección de Francis Annan. Un filme de TNT Original.

Imágenes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODIy

Manos a las Armas (GUNS AKIMBO) también protagonizada por Daniel Radcliffe, cuenta la historia de Miles, un hombre que no pasa por su mejor momento en la vida: tiene un trabajo que no le gusta y sigue enamorado de su ex novia. Una noche decide quedarse bebiendo cerveza en pijama, con pantuflas de tigre, y ver la última transmisión de Skizm, un club de peleas ilegales manejado por mafiosos que reclutan tipos de dudosa reputación para batirse a muerte. En ese momento a Miles se le ocurre una terrible idea: atacar a Skizm con duros comentarios en línea. Esto desata la ira de Riktor, su cerebro y creador, quien decidirá visitar a Miles para darle una lección. Dirección de Jason Lei Howden. Un filme de TNT Original.

Imágenes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODI0

Caerse de risa (STANDING UP, FALLING DOWN) Billy Crystal y Ben Schwartz protagonizan CAERSE DE RISA, una película con una historia insólita en la que dos hombres, de generaciones distintas, se dan cuenta de que no son felices en la vida y cada uno vive un presente poco alentador. Sin embargo, y mientras atraviesan historias bastante particulares, se dan cuenta de que cuando la vida golpea y se vuelve insufrible, siempre será más fácil levantarse si se cuenta con la ayuda del otro. Dirección de Matt Ratner. Un filme de TNT Original.

Imágenes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODI1

A ciegas (SIGHTLESS)

Ellen Ashland es una joven que sobrevive a un ataque que la deja ciega debido a las quemaduras que sufrieron sus nervios ópticos. Por supuesto, su vida cambia totalmente, pues ahora tendrá que aprender muchas cosas de nuevo y está sola, ya que su hermano, su único familiar, está en algún lugar de Japón sin poder ser ubicado. Ellen conoce a Clayton, un hombre que la ayudará a adaptarse a su nueva forma de vida. Pero las cosas se pondrán extrañas cuando ella se dé cuenta de que su agresor está más cerca de lo que parece. A CIEGAS está protagonizada por Madelaine Petsch y cuenta con la dirección de Cooper Karl. Un filme de TNT Original.

Imágnes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODI2

Cómo salir de Búfalo (BUFFALOED)

El sueño de Peg es salir de Búfalo y forjar su propio futuro. Ese ha sido su deseo por años: hacer dinero y escapar de su ciudad, aunque eso implique negocios ilegales y pasar un tiempo en la cárcel. Para cumplir su gran sueño, Peg tendrá que replantearse su vida y dejar de trabajar como la mejor cobradora de Josh Wisenewski, un tipo que se autodenomina “el más inteligente desgraciado del negocio”. También, pondrá sobre la mesa la seguridad de su familia y sus límites morales. Dirección de Tanya Wexler. Un filme de TNT Original.

Imágenes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODI3

En pareja (IN A RELATIONSHIP) relata la vida de dos parejas que atraviesan situaciones diferentes en sus historias sentimentales. Por un lado, Owen y Hallie, una pareja estable de larga duración que intenta mantener a flote su relación a pesar de distintos miedos e intereses que se han despertado en ellos. Por el otro, Matt y Willa se embarcan en un romance muy distinto del que preveían en un principio. Una crónica divertida y llena de sentimientos en un verano cualquiera en la vida de dos parejas. La película está protagonizada por Emma Roberts, Michael Angarano, Dree Hemingway y Patrick Gibson. Dirección de Sam Boyd. Un filme de TNT Original.

Imágenes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODI5

Capital humano (HUMAN CAPITAL) Dos familias se ven enfrentadas a medida que sus hijos comienzan una relación expuesta a trágicas consecuencias. Los intereses personales se cruzan en un peligroso juego con la lealtad, el amor y las convicciones éticas, y en donde la vida se convierte en una moneda de cambio no apta para escrupulosos. Protagonizada por Liev Schreiber, Marisa Tomei, Peter Sarsgaard, Maya Hawke, Fred Hechinger, Betty Gabriel y Alex Wolff. Dirección de Mark Meyers. Un filme de TNT Original.

Imágenes: http://www.hbolapress.com/images/multimedia/ODI4