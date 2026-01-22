Cómo El Salvador está impulsando la inclusión financiera de Latinoamérica

La tokenización está transformando rápidamente la forma en que los mercados globales evalúan el acceso, la liquidez y la eficiencia. Desde bonos y capital privado hasta bienes raíces, materias primas y más, los activos tokenizados están abriendo nuevas oportunidades tanto para inversores institucionales como minoristas.

Foto: Bitfinex.

San Salvador. En Latinoamérica, menos del 2% de la población participa activamente en los mercados bursátiles.

En comparación, alrededor del 68% de las personas no ha recibido educación financiera formal, lo que históricamente ha limitado el acceso al ahorro, la inversión y la generación de riqueza, según el Informe de Inclusión en el Mercado Latinoamericano 2025, realizado por Bitfinex Securities, el brazo especializado en la emisión y comercialización de activos digitales tokenizados de Bitfinex, regulado en El Salvador.

Este contexto ha generado una profunda brecha en la inclusión financiera y de la inversión, afectando principalmente a mujeres, jóvenes, personas mayores y poblaciones rurales. Sin embargo, esta realidad está empezando a transformarse gracias a la tokenización y los activos digitales, que están redefiniendo cómo se accede al capital y quién puede invertir.

En este contexto, en una nueva era económica, los valores tokenizados permiten reducir significativamente los costos de emisión —desde la media tradicional del 7% hasta rangos entre el 2% y el 4%— y acelerar los procesos de cotización que hoy pueden realizarse en 60 a 90 días, en comparación con los ciclos tradicionales que duran meses o incluso años, según el estudio.

Además, permiten la propiedad fraccionada y el trading 24/7, facilitando a los inversores acceder a instrumentos financieros con tan solo un dólar estadounidense, como ocurre en El Salvador con la plataforma Bitfinex Securities, democratizando así oportunidades que antes se reservaban para capital significativo.

«El Salvador se ha consolidado como uno de los países más avanzados del mundo en regulación de activos digitales. Su marco regulatorio actual permite la tokenización de deuda, capital, fondos e inmuebles, así como emisiones soberanas y privadas bajo estándares regulatorios claros. Esta visión ha posicionado al país como un centro emergente de innovación financiera en Latinoamérica, con un potencial significativo para atraer inversiones, fortalecer los mercados de capitales y ampliar las oportunidades económicas para su población», afirmó Jesse Knutson, director de Operaciones de Bitfinex Securities.

Bitfinex Securities opera como una plataforma global que abre los mercados de capitales a un público más amplio, ofreciendo acceso regulado a instrumentos financieros innovadores y permitiendo a las empresas captar capital de forma más eficiente, transparente y asequible.

De hecho, actualmente, cualquier residente salvadoreño en el país puede empezar a invertir desde un dólar registrándose en https://www.bitfinex.com/securities/, usando su DUI o tarjeta de residencia, y proporcionando una dirección física de residencia verificable. Los usuarios salvadoreños que se registren durante enero tendrán la oportunidad de ganar uno de cinco premios de 1.000 dólares estadounidenses o una consola PlayStation 5.

Como parte de este impulso, la marca celebrará su Bitfinex Securities Day el 29 de enero en el Hotel Barceló, una reunión exclusiva que reunirá a reguladores, emisores, inversores y líderes del sector financiero para analizar el futuro de los mercados de capitales, la tokenización y las oportunidades que esta nueva era ofrece para el país y la región.

Entre los oradores confirmados se encuentran Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, Jesse Knutson, jefe de Operaciones, Bitfinex Securities, Juan Carlos Reyes, presidente del CNAD, Nina Bardi, presidente, AAB, Rodrigo Ayala, presidente, Invest El Salvador y Andrea Gómez, Banco Atlántida.

El evento incluirá paneles especializados, sesiones interactivas de preguntas y respuestas y espacios de networking para impulsar nuevas emisiones de activos tokenizados, atraer capital internacional y fortalecer la posición de El Salvador como referente regional en innovación financiera.

El Bitfinex Securities Day contribuye con la consolidación de El Salvador como un laboratorio de innovación financiera en Latinoamérica, demostrando que la tecnología puede convertirse en una herramienta poderosa para cerrar brechas históricas y ampliar el acceso a oportunidades de inversión para todos.