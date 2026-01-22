Colombiana Paula Patiño se corona campeona del Tour El Salvador 2026

Las ciclistas tendrán dos días de descanso y volverán a las calles salvadoreñas el sábado 24 de enero para el Gran Prix San Salvador, el cual tendrá un recorrido de 74.64 kilómetros, saliendo del Cristo de La Paz, pasando por Santiago Texacuangos, Olocuilta, Valle Nuevo, Rosario de Mora, Panchimalco y culminando en la Puerta del Diablo.

Foto: Indes.

San Salvador. La cuarta y última etapa del Tour El Salvador 2026 se disputó este miércoles 21 de enero sobre un exigente recorrido de 95.5 kilómetros, con salida desde Santa Ana rumbo a Metapán y retorno a la Ciudad Morena, escenario del cierre definitivo de la competencia femenina.

Durante la jornada, el pelotón afrontó dos sprints intermedios en Texistepeque, ubicados en los kilómetros 17.6 y 78.5, claves para la lucha por las bonificaciones y la clasificación por puntos. Además, se disputó un Premio de Montaña de tercera categoría en el sector conocido como Basurero (km 87.6), donde se repartieron unidades importantes para la tabla de escaladores.

Tras la aplicación de las penalizaciones reglamentarias, la clasificación de la etapa quedó encabezada por la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa), quien se impuso con un tiempo de 2:38:57. El segundo lugar, con el mismo tiempo, fue para su compatriota Jessenia Meneses (Selección Colombia), mientras que la española Francesca Hall (Cogeas Roland) completó el podio en la tercera posición con un registro de 2:39:02.

La victoria no solo representó el triunfo de etapa para Patiño, sino que también le permitió arrebatar el maillot amarillo a la española Ainara Albert (Cogeas Roland) y proclamarse campeona de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 9:42:10, superando a Albert (9:42:56) y a la neerlandesa Naia Amondarain, de Laboral Kutxa (9:42:59), quienes finalizaron segunda y tercera, respectivamente.

En la clasificación general Sub-23, la rusa Anastasiya Samsonova (Cogeas Roland) se proclamó campeona con un tiempo acumulado de 9:43:02, seguida por la ucraniana Yelizaveta Sklyarova (ODI Team-Kiwi ATL) y por la mexicana Irene Cagnazzo (Vini Fantini Bepi), quienes completaron el podio de la categoría.

Por equipos, el título fue para Laboral Kutxa-Euskadi con un registro total de 28:56:16, escoltado por Cogeas Roland (28:56:22) y Pato Bike (29:01:00), que ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

En las clasificaciones secundarias, la colombiana Jannie Milena Salcedo (Pato Bike) dominó la lista por puntos al sumar 32, superando a la española Ainara Albert y a la neerlandesa Marjolein Vant Geloof, ambas con 17 unidades.

En tanto, la clasificación de montaña fue conquistada por Irene Cagnazzo (Vini Fantini), quien acumuló 9 puntos, seguida por la colombiana Jessenia Meneses (Selección Colombia) con 6 y la italiana Sofia Arici con 5, consolidándose como las mejores escaladoras del Tour El Salvador 2026.

De esta forma, la fase de etapas del Tour El Salvador 2026 cerró con una intensa batalla táctica y deportiva en el occidente del país.

