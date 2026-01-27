Colombia responde a El Salvador: “no vamos a permitir extorsión desde cárceles”

También aseguró que se adelantarán las investigaciones del caso y prometió contacto con El Salvador para saber si efectivamente se está presentando este fenómeno y, de ser así, cómo se asumirán responsabilidades.

Foto: MJC.

Bogotá. El ministro de Justicia de Colombia, Andrés Idárraga Franco, informó la tarde de este lunes 26 de enero, que esta semana se iniciará el bloqueo de la señal de teléfono en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada.

Esto, en respuesta a la denuncia que el pasado fin de semana hiciera en El Salvador el Gabinete de Seguridad, encabezada por el ministro del Ramo Gustavo Villatoro, quien aseguró que con ayuda especializada de Estados Unidos, se detectó que más de 300 teléfonos celulares son utilizados para extorsionar desde Cómbita a ciudadanos salvadoreños.

Desde la cárcel La Modelo, de Bogotá, Idárraga Franco advirtió que directores que toleren irregularidades serán removidos y reiteró que el bloqueo de señales en Cómbita, Valledupar y La Dorada comenzará esta misma semana.

“El Gobierno nacional no seguirá tolerando fallas, desorden ni complicidades al interior del sistema penitenciario”, sentenció el funcionario. “No puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia», agregó.

En un comunicado oficial del Ministerio de Justicia de Colombia, el titular advirtió que la extorsión desde prisión no solo se ha naturalizado en Colombia, sino que amenaza con expandirse a otros países, situación que calificó como inaceptable.

También aseguró que se adelantarán las investigaciones del caso y prometió contacto con El Salvador para saber si efectivamente se está presentando este fenómeno y, de ser así, cómo se asumirán responsabilidades.