Cofradía de las Flores ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Esta es la primera designación de la UNESCO en más de 32 años, desde que el Parque Arqueológico “Joya de Cerén”, la aldea que data del Clásico Tardío y que fue abandonada tras la erupción volcánica hace miles de años, alcanzó el rango de Patrimonio de la Humanidad.

Foto: Cancillería.

San Salvador. La Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco ha sido oficialmente inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO).

El suceso ocurre tras la decisión adoptada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se reunió en Nueva Delhi, India, anunciada este 10 de diciembre, informó la Cancillería de El Salvador.

El Salvador celebra así, la declaratoria de su primera inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque reconoce la riqueza, profundidad y vitalidad de las tradiciones vivas del país.

La gestión de la nominación, que llevó dos años, fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada en Francia y de la Delegación Permanente ante la UNESCO, y el Ministerio de Cultura, cuyo esfuerzo conjunto permitió la elaboración de un expediente sólido, fiel y plenamente alineado con la convención de 2003.

La Cofradía de las Flores y las Palmas es un testimonio excepcional de la espiritualidad, creatividad colectiva y continuidad cultural de la comunidad de Panchimalco (San Salvador Sur), cuyas mujeres, portadores, familias y autoridades tradicionales han preservado, transmitido y renovado durante generaciones.

Ante ello, El Salvador se compromete a implementar un Plan de Acción Post-Inscripción que fortalecerá la transmisión intergeneracional, la documentación, el desarrollo sostenible local y el respeto por el sentido ritual del elemento, de acuerdo con los principios de la Convención de 2003 de la UNESCO.