Clínica veterinaria UES atiende mascotas de la población

Foto: UES.

San Salvador. Estudiantes de último año de la Licenciatura en Medicina Veterinaria, de la Universidad de El Salvador, atienden a mascotas de la población en la Clínica veterinaria de la UES, bajo la supervisión de profesores universitarios.

Así lo anunció la referida casa de estudios superiores en sus redes sociales, cuyas fuentes dijeron que se da consulta a un promedio de 40 mascotas diarias.

Los estudiantes dan consulta general, cirugías (previa evaluación médica), castración y esterilización, vacuna quíntuple para perros y vacuna antirrábica para perros y gatos.

“Nuestra comunidad universitaria está comprometida con la excelencia académica y el cuidado responsable de pequeñas especies”, indican autoridades de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Escuela de Medicina Veterinaria.

Las personas interesadas pueden acudir de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y serán atendidos de acuerdo al orden de llegada, siempre que se cumpla con las disposiciones establecidas para el ingreso y manejo de mascotas.