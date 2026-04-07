City Centro by Marriott El Salvador abre en el Centro Histórico

Desde plazas históricas y museos hasta una emocionante escena urbana, la capital salvadoreña invita a descubrir una ciudad dinámica que honra su pasado mientras mira hacia el futuro, convirtiéndose en un punto clave para aquellos turistas con ganas de vivir experiencias culturales genuinas en Centroamérica.

Foto: Cortesía.

San Salvador. City Centro by Marriott El Salvador anunció oficialmente su apertura, consolidándose como una nueva y atractiva opción de hospedaje que combina ubicación privilegiada, funcionalidad moderna y una conexión auténtica con la cultura local, informaron sus representantes.

Ubicado en pleno Centro Histórico de San Salvador, el hotel ofrece una experiencia práctica y eficiente para todo tipo de viajero que busca comodidad, calidad y cercanía con los principales puntos de interés de la ciudad.

El hotel cuenta con 25 habitaciones modernas y funcionales y seis suites con una gran vista y balcón; City Centro by Marriott El Salvador ha sido diseñado para responder a las necesidades del huésped contemporáneo. Entre sus espacios más destacados se encuentra en la planta alta CEACHE Rooftop, que ofrece una vista panorámica de 360° a monumentos emblemáticos de la ciudad como el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Catedral Metropolitana.

La propuesta gastronómica se complementa con Silvestre Café & Bistró y el lobby bar, donde los ingredientes salvadoreños inspiran cada platillo, celebrando los sabores locales en un ambiente casual y acogedor.

El hotel es además la única propiedad con acceso directo a la Plaza Gerardo Barrios, lo que permite a los huéspedes vivir de primera mano la energía cultural, histórica y social del Centro Histórico.

“Esta apertura representa un paso importante en nuestro compromiso por seguir expandiendo nuestra presencia en destinos estratégicos de Latinoamérica. City Centro by Marriott El Salvador refleja nuestra visión de ofrecer hoteles funcionales, bien ubicados y con una propuesta auténtica que conecte a los viajeros con el destino”, comentó Ricardo Echeverri, vicepresidente de Owner & Franchise Services para Marriott International en el Caribe y Latinoamérica.